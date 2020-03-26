快訊／因應疫情！高雄2大夜店「即日起暫停營業」

▲高雄2大夜店 MUSE、LAMP宣布暫停營業一星期。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

因應新冠肺炎疫情居高不下，中北部已有夜店陸續貼出暫停營業公告，高雄2大夜店「MUSE」、「LAMP DISCO」也陸續宣布跟進，即日起到4月2日止均店休一星期，其中有業者貼出公告「希望大家一起齊心抗疫，回到那個美好、健康的社會」。

據了解，從新冠肺炎持續高漲時，防疫單位都希望民間50人以上室內活動應減少舉辦，避免群聚感染發生，目前在北部地區已經有121家夜店、酒店和KTV停業，台中地區則有金錢豹酒店允諾將月休1天增為2天；「MUSE」、「ALTA CLUB」、「SHOW HOUSE秀屋」、「18TC」、「X-CUBE」等5家台中知名夜店，響應停業14天，而大中電子遊藝場、台中劇場等2家娛樂場所自25日起停止營業10天，白雪、卡莎、動感舞廳等3家舞廳自26日起停業7天，超級巨星自助KTV26日暫停營業進行店面消毒，阿拉丁KTV30日進行店面消毒。

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▲高雄夜店防群聚感染相繼宣布暫停營業。（資料照／記者洪正達攝）

高雄目前已明確表明暫停營業的2家大型夜店分別是「MUSE」、「LAMP DISCO」，全數在苓雅區轄內，除之前對消費者加強量測體溫及消毒的作為，同時嚴格要求員工不得出國，以免染疫後返台上班導致整家店都遭波及，其他不具名業者也表示願意跟進，全力防堵高雄疫情擴大。

▲韓國瑜上任之初曾帶隊臨檢夜店。（資料照／記者洪正達攝）



