獨／持刀搶彩券行→開槍劫板信銀！匪自認廖添丁化身　假釋期搞「進化」　

▲陳男30日行搶台北板信銀行大直分行，31日桃園龍潭被警方逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張君豪／台北報導

30日持突擊步槍行搶板信銀行大直分行80萬元的陳姓劫匪，31日下午在桃園龍潭住家遭警方圍捕到案，起獲一把改造90手槍和陳男搶來花剩的現金約60萬元，警方現正在陳嫌棄置小黃的龜山區和龍潭區搜索作案用M4突擊步槍。

▲ 北市板信銀行搶案，作案用計程車遭尋獲 。（圖／民眾提供）

警方調查，陳姓男子（55歲、經查有多項前科）曾有持刀強盜前科，且犯案前喜歡變裝；2002年他騎機車同樣前往北投中央北路一帶變裝，也是同樣穿著黑色上衣跟戴口罩蒙面，然後步行到鄰近彩券行觀察，蹲點一段時間後發現老闆離開店，才持刀進入彩券行，進入店內還關上鐵捲門，搜刮店內收銀機1萬5千元現金還有刮刮樂1百多張，老闆返回還被陳男持刀威脅、搶走他身上3千多元現金。

消息來源指出，陳男有反社會人格，自詡是伸張正義劫富濟貧如廖添丁的人物，他持刀逼彩券行老闆交錢還說明：「我不傷害人、我只要錢」，陳男當時持刀搶劫得手約近3萬元後徒步離開，並交換搭捷運、計程車逃亡，但一周後就在新北市遭警方逮捕；陳男兩次持刀槍行搶，卻都選在北投區中央北路一代換裝展開行動，是犯案的老習慣，還是另有特殊原因有待警方深入調查。

陳男因為體格並不壯碩，落網後向警方表示才會習慣攜帶武器，當時持刀行搶彩券案遭法院判刑8年，並於2007年表現良好假釋出獄，但檢警始料未及的是他出獄後居然精進自己的犯罪手法，從持刀改成持槍搶劫，也違背他當初不傷人的承諾。

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