南屯夜店復業首日場外叫囂　熱褲妹遭推倒！失控男嗆「我是前立委的人」

▲酒客在夜店前叫囂推倒辣妹，有人還嗆自己是前立委的人。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中多家夜店配合新冠肺炎（化名）防疫停業2周，南屯區知名夜店18TC 5日恢復營業首日，凌晨就有酒客在店外叫囂，更有長髮辣妹遭推倒在街。警方出動快打到場排解衝突，竟有酒客嗆說「自己是前立委的人」，所幸後來被其他人搭上計程車離開，結束一場鬧劇。

第四警分局大墩派出所今天凌晨3點左右，在南屯區大川街夜店18TC值勤時，發現有6至7名酒客在門口叫囂。員警立刻前往查看，發現在場有男有女，兩方人馬彼此認識卻當街互罵，甚至有肢體衝，一名熱褲辣妹還遭推倒在地，其他男子上前將推人男子拉開，其他2名辣妹立刻上前攙扶。

▲▼酒客推倒辣妹後遭架開，還揮手怒指警察，十分激動。（圖／民眾提供）

警方見多方人多，立刻通報快打，現場9名警察要求在場酒客不要起衝突，也不要在現場叫囂，擾亂社區安寧。只見男子情緒越來越失控，警方原本打算以優勢警力執行強力作為，拉開並要帶返所保護管束。但其他友人勸阻並道歉下，警方也按兵不動，失控男被帶上計程車時還怒嗆自己是前立委的人，最後被友人架上車帶走。

警方表示，事發過程中，酒客們有勸阻動作，且也沒有妨害公務或辱罵警員的行為。但提醒民眾，目前仍在防疫情間，盡量勿出入人多的公共場所，也不要妨害安寧，如不聽勸將依法嚴辦。

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