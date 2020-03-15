熱心哥到派出所作證　警誤將酒精當額溫槍...遭噴滿臉要提告

▲警員錯把酒精噴瓶當額溫槍，結果噴得民眾滿臉酒精男子事後欲告警員傷害。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

真的很倒楣！近來台灣因新冠肺炎（COVID-19）疫情病例增多，各機關進出都要量體溫、消毒增強防疫力度，結果台北市有名民眾因協助處理民眾糾紛要到派出所做證人，進入北市警中正一分局忠孝西路派出所時，執行檢疫的警員對他量體溫並提供酒精消毒，未料忙中有錯，誤把酒精當額溫槍用，噴得民眾滿臉都是。

但因當時警所內太忙，警員忙中有錯，一手持額溫槍、一手持酒精，本來要量額溫後提供手部酒精消毒，但警員卻錯靶酒精噴罐當額溫槍往陳姓民眾頭臉噴去，這名熱心民眾慘遭警員「顏射」酒精入眼，痛苦不堪，警員見狀致歉再三，感緊協助民眾到洗手間以清水沖眼緩和不適狀態。

到派出所做證卻遭警員持酒精噴臉，該民眾事後到醫院驗傷，打算對警員提出傷害告訴，並將過程PO上臉書「爆料公社」討公道。

對此遭指控的北市警中正一分局表示，防役期間警所勤務忙碌，原本應由兩名警員分持額溫槍、藥用酒精提供入所民眾檢測體溫、消毒雙手的作業，臨時由一名警員擔任，研判事發當下警員忙不過來，誤將酒精當額溫槍噴得民眾滿頭臉，造成民眾不適，警方特別在此致歉，允諾會改善盡出機關檢疫流程，對於民眾欲對警員提告，警方表達尊重立場。

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