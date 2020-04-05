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韓媒大讚：2個男人守住台灣！　「全球防疫典範」真正超前部署

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▲▼ 南韓朝鮮日報報導台灣防疫成果。（圖／翻攝自朝鮮日報官網）

▲ 南韓朝鮮日報報導台灣防疫成果。（圖／翻攝自朝鮮日報官網）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）重創全球，台灣防疫成果獲多國專家稱讚，甚至主動取經。南韓媒體4日便大讚台灣為全球防疫典範，在約翰霍普金斯大學公衛博士、副總統陳建仁及牙醫師出身的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的帶領之下，截至目前的成績單相當漂亮。

台灣與中國每月有5700多條航線，相距僅130公里；2300萬人口中有85萬人長住中國，40萬人在中國工作，且並非世界衛生組織（WHO）成員，2016年更在北京施壓之下失去世界衛生大會（WHA）觀察員資格。約翰霍普金斯大學曾預測，台灣新冠肺炎確診病例可能飆升至全球第二高。

▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲ 副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

南韓《朝鮮日報》4日以「2個男人在新冠肺炎之下守住台灣」為題報導，疫情爆發後，在我國總統蔡英文身旁主導記者會的副總統陳建仁擁有公衛博士學位，2002年SARS期間擔任衛生福利部部長（相當於南韓的保健福祉部部長），擬定防疫對策。

經過37死的SARS危機，台灣擬定傳染病應對方針，每年檢討改善。新冠疫情爆發後，台灣第一時間整合健保資料及患者海外旅遊史，醫療機關一旦發現疑似病例，即可馬上確認個案是否曾到訪危險國家，因此得以及早發現與隔離。而南韓則是在出現首起病例的20天後，醫療機關才得以查到個案是否曾到訪已經出現本土傳播案例的8個國家。

中央流行疫情指揮中心，陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

除了陳建仁以外，每天穿著「指揮官」背心坐鎮的衛福部部長陳時中也相當重要。《朝鮮日報》報導陳時中的學歷背景並指出，他是目前任期最長的部長，擔任防疫指揮官，擁有「鐵人部長」的稱號。

《朝鮮日報》報導，台灣出口高度依賴中國，但為防堵病毒，2月6日起全面禁止14天內曾到訪中國的旅客入境。當時中國已有30%確診患者分布在湖北省以外，兒南韓2月4日時卻僅禁止來自湖北的旅客入境。

雖然入境限制無法阻止傳染病傳播，但可以減緩大規模擴散趨勢並爭取時間。《朝鮮日報》稱讚台灣在邊境管制、派專家赴武漢調查及禁止口罩出口等措施上都是真正的超前部署，反觀南韓則只能依賴中國及其他國家的資訊、直到2月底才限制口罩出口。

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