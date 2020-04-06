新北投站爆口角！婦人「手上有口罩」不戴　怒嗆警：你是在兇什麼？

記者蔡儀潔／綜合報導

台北捷運配合防疫，必須戴口罩才能進站，但近日相繼出現口角糾紛。新北投站有一名婦人，手上有口罩不戴，被擋下後不願離開，警方到場更是大聲起口角，飆罵「你是在兇什麼？員警就可以兇我們嗎？」

▲警方到場。（圖／翻攝自東森新聞）

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據《東森新聞》報導，新北投捷運站內有婦人不戴口罩，遭工作人員勸離，但她卻賴著不走，也對員警大小聲。根據現場畫面，警方怒吼「你這樣鬧很久了」，婦人聽到後隨即飆罵，「你是在兇什麼？員警就可以兇我們嗎？」

爆料民眾表示，婦人手上明明拿著口罩，但進捷運就是不戴，並於捷運工作人員發生衝突，事後更當場說教。傻眼行徑員警也聽不下去，直接將人請出捷運站。

▼婦人最後被請出捷運站。（圖／翻攝自東森新聞）

無獨有偶，1日有一名男性在捷運站不願配合，還飆罵站務人員「你他X不要給我講屁話。，而該名男性也被起底是健保署職員，引發不少網友批評，「身為公務人員卻帶頭違規」。

台北捷運公司指出，4日開始實施勸導不聽，最高可處1.5萬元罰鍰；4月4日當日運量約81萬人次，勸導後戴上約8000人，勸導後拒絕運送、離開車站約900人，「並無強制開罰情形，營運過程順利」。