　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北投站爆口角！婦人「手上有口罩」不戴　怒嗆警：你是在兇什麼？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者蔡儀潔／綜合報導

台北捷運配合防疫，必須戴口罩才能進站，但近日相繼出現口角糾紛。新北投站有一名婦人，手上有口罩不戴，被擋下後不願離開，警方到場更是大聲起口角，飆罵「你是在兇什麼？員警就可以兇我們嗎？」

▲▼ 拒戴口罩飆罵。（圖／翻攝自東森新聞）

▲警方到場。（圖／翻攝自東森新聞）

請繼續往下閱讀...

據《東森新聞》報導，新北投捷運站內有婦人不戴口罩，遭工作人員勸離，但她卻賴著不走，也對員警大小聲。根據現場畫面，警方怒吼「你這樣鬧很久了」，婦人聽到後隨即飆罵，「你是在兇什麼？員警就可以兇我們嗎？」

爆料民眾表示，婦人手上明明拿著口罩，但進捷運就是不戴，並於捷運工作人員發生衝突，事後更當場說教。傻眼行徑員警也聽不下去，直接將人請出捷運站。

▼婦人最後被請出捷運站。（圖／翻攝自東森新聞）

▲▼ 拒戴口罩飆罵。（圖／翻攝自東森新聞）

無獨有偶，1日有一名男性在捷運站不願配合，還飆罵站務人員「你他X不要給我講屁話。，而該名男性也被起底是健保署職員，引發不少網友批評，「身為公務人員卻帶頭違規」。

台北捷運公司指出，4日開始實施勸導不聽，最高可處1.5萬元罰鍰；4月4日當日運量約81萬人次，勸導後戴上約8000人，勸導後拒絕運送、離開車站約900人，「並無強制開罰情形，營運過程順利」。

ET快訊
玉山降四月雪　今白天高溫不到21度
盜用陳時中立牌被抓包　「我們錯了！」全聯善美的基金會道歉
快訊／安倍最快明發布「緊急事態宣言」　東京增143例確診創新
原料全球搶買！台灣口罩日產達1500萬片「每年破50億片」　
九把刀當爸！　愛犬投胎「阿魯生回來了」…緊擁女兒畫面超催淚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明連假國旅客爆量！東部國道車流量大　這兩處「交叉感染」風險最高

又冷又濕！玉山「持續降雪中」　今白天高溫不到21度

彰化新增一起確診案例！30歲女自美返台「咳嗽、流鼻水」　4家屬採檢隔離

盜用陳時中立牌被抓包　「我們錯了！」全聯善美的基金會道歉

新北投站爆口角！婦人「手上有口罩」不戴　怒嗆警：你是在兇什麼？

快訊／連假後疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

原料全球搶買！台灣口罩日產達1500萬片「每年破50億片」　品質國際大稱讚

國家級警報掀退房潮！業者收「墾丁加油」簡訊　苦笑：委屈只能吞

今晨13.9度！全台連下2天「防大雨地區曝」　下波再變天時間出爐

學校緊急調查曝光！曾到11警報區「學生先請假1周」　家長留言刷爆

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

清明連假國旅客爆量！東部國道車流量大　這兩處「交叉感染」風險最高

又冷又濕！玉山「持續降雪中」　今白天高溫不到21度

彰化新增一起確診案例！30歲女自美返台「咳嗽、流鼻水」　4家屬採檢隔離

盜用陳時中立牌被抓包　「我們錯了！」全聯善美的基金會道歉

新北投站爆口角！婦人「手上有口罩」不戴　怒嗆警：你是在兇什麼？

快訊／連假後疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

原料全球搶買！台灣口罩日產達1500萬片「每年破50億片」　品質國際大稱讚

國家級警報掀退房潮！業者收「墾丁加油」簡訊　苦笑：委屈只能吞

今晨13.9度！全台連下2天「防大雨地區曝」　下波再變天時間出爐

學校緊急調查曝光！曾到11警報區「學生先請假1周」　家長留言刷爆

人生好累？ 5個念頭讓你放過自己

清明連假國旅客爆量！東部國道車流量大　這兩處「交叉感染」風險最高

大陸新增39例確診！廣東再添1本土病例...現有患者降至1299人

美副總統宣布進行「奎寧」測試：首批用於底特律3000名病患

酷比終於戒奶嘴 ！　丁文琪「偷剪破SOP」1周見效：他還自己丟垃圾桶

振興紓困「疫」波波　沈榮津：經濟部預算逼近千億規模

新台幣開盤貶值5.2分　以30.36元兌1美元開出

蔡阿嘎90度鞠躬道歉請辭！　七月半大變動…HowHow：我不幹了

台灣大開電信業第一槍　連假曾遊國家警告景點員工居家工作14天

台股收假反攻！早盤大漲137點　指數收復9800點

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

生活熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

連假還沒結束！醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、腹瀉就醫

本土感染源難找！名醫籲全民每天記錄

醫院副院長罵墾丁大街　結果38名員工去了

最頂了！台灣口罩日產達1500萬片「原料全球搶買」

今晨13.9度！　連2天全台有雨「防大雨地區曝」

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

台大醫警告：新冠病毒「毒力變強」

全聯善美的基金會涉侵權「陳時中」

爆退房潮！墾丁業者：委屈只能吞

醫師悲觀揭5補救：連假結束迎感染症浪潮

越南超強防疫！他列「31天時間軸」動作全比台灣快

4人確診無症狀！最新8例足跡曝光

更多熱門

相關新聞

更／安倍最快周二發布「緊急事態宣言」

更／安倍最快周二發布「緊急事態宣言」

日本累計確診人數突破3000人、77死，政經及醫界都出現希望政府發布「緊急事態宣言」的聲音，根據日媒指出，首相安倍晉三則會徹夜工作，準備宣布緊急事態。

全球破127萬人染疫！　近7萬死

全球破127萬人染疫！　近7萬死

美警告：14天內「死病慘重」如珍珠港、911

美警告：14天內「死病慘重」如珍珠港、911

爆退房潮！墾丁業者：委屈只能吞

爆退房潮！墾丁業者：委屈只能吞

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19北捷捷運戴口罩

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

陳時中提彈性上　內政部6日執行

國泰金：1200員工6日改居家辦公

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

人類消失後　29萬海龜爬沙灘產卵

公館商圈驚傳扁鑽刺殺　台大學生嚇逃

2萬人撲黃山爆量！風景區道歉了

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面