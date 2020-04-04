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蔡英文開「數學教室」滅謠言：每人可買口罩數是增不是減

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▲蔡英文教數學滅謠言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文教數學滅謠言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

又有假消息！這次假消息透過「錯誤算數」傳遞，硬扯「14天買9片」口罩比「7天買3片」還少。對此，總統蔡英文4日透過臉書化身數學小老師，教大家「小學生都會算」的數學，強調14天9片「＞6片」可買口罩數量增加。

蔡英文表示，最近網路上又出現了關於防疫的假訊息，「問大家一個數學問題：台灣實施口罩實名制2.0後，下週四（4/9）開始，國人可以買到的口罩，從每7天買3片，變成每14天買9片，請問可買的口罩數量是增加還減少？」

蔡英文說明「小學生都會算」的數學，產能增加前7天3片=14天6片，產能增加後14天9片，所以答案是9片大於6片，國人可買口罩數量增加。

蔡英文指出，我們口罩生產的數量，現在一天是1,300萬片，還在持續提升，即將達到1,500萬片，「請大家安心，我們口罩的數量，可以充分供應國內使用。我也要請大家放心，政府是在台灣有堅強實力也行有餘力的情況下，才提供國際社會支援。」

蔡英文強調，台灣是國際社會的一員，在面對全球疫情挑戰，台灣是世界聯手防疫不可或缺的一員，我們不會缺席，願意貢獻我們的專業、經驗與能力。

蔡英文也提醒，防疫期間，不要製造或轉傳跟疫情有關的謠言與不實訊息，以免受罰。

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