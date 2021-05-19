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曾與確診者接觸！黃珊珊曝PCR採檢結果：共同敵人是病毒⋯不是彼此

▲▼北市萬華區茶室、和平醫院接連爆出確診，台北市府決議在剝皮寮歷史園區新增一快篩站,稍早台北市副市長黃珊珊親率相關局處人員抵達剝皮寮現場會勘 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊親率相關局處人員抵達剝皮寮現場會勘 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

雙北疫情升溫，其中萬華地區成為北市新冠肺炎疫情重災區，北市多數確診者幾乎都與萬華地區有關，因此北市府更是設立了5個快篩站供民眾使用。台北市副市長黃珊珊19日坦言，自己每天都去萬華，由於先前與一名確診者接觸過，所以也有去採檢，確定為PCR陰性，沒有染疫。

黃珊珊19日於臉書上強調，自己每天都去萬華，也有做好防護，「我沒有染疫，因為之前曾與一位確診的朋友接觸過，所以我也去採檢，今天確定是PCR陰性。」

黃珊珊表示，自己每天都去萬華區1到2次，會去探望萬華區快篩站那些頂著豔陽穿著防護衣的英勇醫護戰士，也每天去萬華區各地找找還有沒有適合場地設快篩站，以及看看街友狀況，「我每天都去萬華，再說一次，他們不是瘟疫，是我們的同胞。」

「沒有人是故意染疫的，每一個陽性的朋友都是病毒的受害人。」黃珊珊說，碰到了，就是大家一起努力保護這群人，不要再傳染給別人，「他們比我們更害怕，我們共同的敵人是病毒，不是彼此。」

黃珊珊提及，自己很喜歡萬華，有最好的小吃與夜市，有最經典的古蹟與文化，有最熱情的市民與最純樸的笑容，有一見如故的好朋友，更有不打不相識的鐵桿子兄弟，她到萬華一年多來都受到很多人的照顧，去年幾乎每個星期都會到環南市場，跟許多老闆都成了好朋友，也常去找里長吃炒米粉，更常去龍山寺與青山宮拜拜，「我很喜歡萬華，台北人也一定很喜歡萬華。」

最後，黃珊珊再次強調，最近她每天都去萬華，還有十多萬人住在萬華，生活在萬華，「他們不是瘟疫，是我們的同胞，我們不會放棄，更不會讓他們獨自面對，疫情沒有結束前，我依舊每天都會去萬華！」

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