趙少康推「蔡英文執政周年回憶錄」　收錄丁允恭醜聞、丁怡銘造謠

▲趙少康19日晚間推出「蔡英文執政周年回憶錄（上）」。圖／翻攝自Facebook／趙少康，下同）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文第二任期明日滿周年，中廣董事長趙少康19日晚間推出「蔡英文執政周年回憶錄（上）」，當中提到國會立委收賄案、前總統府發言人丁允恭醜聞及開放萊豬等；至於為何要製作一系列梗圖，趙少康解釋，除喚起大家對民進黨的執政傲慢外，也要追究還有哪些需要被解決的事，竟在事過境遷後悄然了之。

「明天，蔡英文連任就職滿周年，也是蔡英文執政的第五年。過去一年，你／妳過得好嗎？」趙少康19日晚間在臉書上傳9張有關「蔡英文執政周年回憶錄（上）」的梗圖，並如此寫道。

「回憶錄」上半部的內容是自2020年5月20日起至2020年12月31日止，其中蔡英文剛交接第二任期的5月被形容是「立即打臉月」，包括5月20日蔡英文宣布回任民進黨主席，被網友抓包她11年前曾批評時任總統馬英九，不應身兼總統和黨主席，以及5月25日媒體報導，蔡英文的新內閣女性比例是史上最低。

接著，一連串較知名的事件有，6月29日，民進黨主張廢考監，卻提名陳菊擔任監察院長，監委名單挨批史上最綠、最酬庸；7月13日民進黨立院黨團總召柯建銘次子涉運毒，檢方諭令10萬交保；8月是「史上最大立委社會月」，時任總統府秘書長蘇嘉全因姪子、立委蘇震清涉賄而請辭。

9月則因丁允恭醜聞而被梗圖形容為「公事恭辦月」；10月為「空軍哀悼月」，因為該月29日發生飛官朱冠甍駕駛F-5E墜機事故；11月為「政院造謠月」，時任行政院發言人丁怡銘汙衊北市冠軍牛肉麵使用萊牛，且還被抓報打統編；到了12月，就是民進黨全數通過開放萊豬的9項行政命令。

對於為何要製作一系列梗圖？趙少康解釋，除了喚起大家對民進黨執政傲慢、荒腔走板的記憶，也要追究還有哪些需要被解決的事，竟在事過境遷後悄然了之。他表示，「請問總統，一年過去了，民之所欲，還是您心中最軟的一塊嗎？」