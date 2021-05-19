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萬華9歲女童染疫…議員幫忙遭里長轟「製造新聞」應曉薇喊告網友

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北萬華一名9歲女童與同住的媽媽及阿姨相繼確診，但媽媽及阿姨先住院治療，讓她18日獨自留在家中。國民黨台北市議員應曉薇接獲女童媽媽求助後，立刻到場幫忙，卻被柳鄉里里長蔡合益痛批「製造新聞」等，導致部分網友留言攻擊。

▲▼萬華9歲女童染疫…議員幫忙遭里長轟「製造新聞」應曉薇喊告。（圖／翻攝應曉薇祝您幸福臉書）

▲萬華9歲女童確診後獨自在家，竟引起議員及里長間的衝突。（圖／翻攝應曉薇祝您幸福臉書）

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【里長指控看這】

針對里長的指控，應曉薇澄清，當時她穿的防護衣是萬華分局提供，並非衛生局；另外，她和員警到場時，發現孩子已離家坐在巷口椅子上，她們也全程陪同等待救護車，並安排後續消毒作業。

▲▼萬華9歲女童染疫…議員幫忙遭里長轟「製造新聞」應曉薇喊告。（圖／翻攝應曉薇祝您幸福臉書）

▲▼應曉薇貼出求助訊息，以及聯繫女童、女童母親的電話記錄。（圖／翻攝應曉薇祝您幸福臉書）

▲▼萬華9歲女童染疫…議員幫忙遭里長轟「製造新聞」應曉薇喊告。（圖／翻攝應曉薇祝您幸福臉書）

應曉薇說，萬華分局及她的團隊全程在現場錄影，也有砍到里長辦公室的員工在遠處揮手致意、拍照錄影，「當日因情況緊急，團隊很抱歉來不及通知里長導致里長不悅，因知道里長於下午4點50分曾致電團隊人員表達關心，以為里長了解始末。」

許多網友看到里長指控後，直接到應曉薇的臉書留下情緒字眼。對此，應曉薇坦言，里長聲稱被媒體扭曲報導，她深信任何評論內容都非她所提供，「曉薇為民喉舌緊急事務處理若導致里長不悅很抱歉。唯本團隊堅持做對的事，但倘若繼續有留言不妥，傷害本團隊名譽，團隊蒐證提告。」

▲▼萬華9歲女童染疫…議員幫忙遭里長轟「製造新聞」應曉薇喊告。（圖／翻攝應曉薇祝您幸福臉書）

▲應曉薇表示，當日太過繁忙才未通知里長，但指控導致部分網友留下不妥留言。（圖／翻攝應曉薇祝您幸福臉書）

此外，應曉薇也在文末附上與女童母親、女童的電話聯繫紀錄，「希望里長可看到密集的電話紀錄，能原諒當日因過於緊急無法通知你的不夠周全。在此本團隊感謝當日全程協助的警員、醫護人員們。也謝謝貴里里民打電話表達感謝，最後請讓我們共同祝福女童ㄧ家人及所有苦難中抗疫的朋友們早日康復。」

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