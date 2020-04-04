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影／國民黨美女發言人跳洗手舞！超甜笑容＋呆萌NG…網大讚：好可愛

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記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎來襲，中央疫情指揮中心不斷宣導要洗手防疫，並推出「內、外、夾、弓、大、立、腕」口訣，盼民眾養成勤洗手的好習慣。近日不少人開始大跳洗手舞來宣導防疫，繼國民黨主席江啟臣後，國民黨發言人洪于茜也跟上此風潮，讓不少網友大讚「真可愛」。

江啟臣3日在臉書上放出洗手舞挑戰影片，他表示，「清明連假，洗手不放假！防疫期間，戴口罩跟洗手一樣重要！正確洗手，學起來！記住正確洗手七字訣：『內、外、夾、攻、大、立、腕』才能一起健健康康渡過疫情唷！」

▲▼國民黨發言人洪于茜跳洗手舞。（圖／翻攝自洪于茜臉書粉專）

▲國民黨發言人洪于茜跳洗手舞。（圖／翻攝自洪于茜臉書粉專）

而年僅25歲、外表亮麗的洪于茜接受了新北市議員陳偉杰的點名，結合韓國饒舌歌手ZICO《Any Song》歌曲，大跳洗手舞。儘管洪于茜中間不小心NG了一次，仍很有誠意的再次挑戰完成。

而洪于茜也點名國民黨文傳會主委王育敏、國民黨副秘書長李彥秀、國民黨副秘書長柯志恩、國民黨革命實踐研究院院長羅智強，以及國民黨革命實踐研究院副院長游淑慧一同挑戰。

洪于茜的行為引來不少網友大讚，「可愛的茜茜」、「活潑有朝氣」、「哈！從頭看到尾」、「太可愛了」、「有momo姊姊的fu喔」。

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