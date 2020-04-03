搭乘大眾運輸工具要求戴口罩　陳時中：違者最高罰1萬5千元罰鍰

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者崔至雲／台北報導

為防堵疫情傳播，中央流行疫情指揮中心日前公布社交距離，室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離。對於大眾搭乘運輸工具時無法維持這樣的距離，指揮官陳時中今（3日）特別指出，為讓社交距離能更有效率，要求民眾搭乘大眾運輸時要戴口罩，違者恐依據傳染病防制法處3000元到1萬5千元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心今日舉行記者會，公布疫情最新狀況。陳時中說明，前兩天公布社交距離，目前看起來大家都有盡量配合，今天還透過電視看到恆春警察局的同仁非常辛苦，分局長親自到街上宣導距離的重要性，這兩天也觀察到民眾在大眾運輸系統上也戴口罩，這是好現象，不過也有看到極端的情況，所以為了讓執行更有效率，要求大眾運輸無法達成社交距離的話，要求戴口罩。

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陳時中也說，若沒有戴口罩的民眾，將進行勸導，但若經勸導未改進者，將依據傳染病防制法處3000元到1萬5千元罰鍰，看到擾亂秩序的行為也會根據社會秩序維護法處分。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也說，高鐵、台鐵若在這兩天遇到旅客忘記戴口罩，會先輔導民眾在鄰近的便利商店購買，第二步開罰部分，高鐵台鐵會有一定的機制以及相關人員來做開罰。