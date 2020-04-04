墾丁大街一團金髮辣妹「面部全裸」邊走邊吃　！一句話曝「罩不住」

▲墾丁大街上大部分外籍遊客未戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／屏東報導

清明假期間，墾丁國家公園湧入不少遊客，為防止人潮群聚成為防疫破口，屏東縣政府不斷地沿街宣導防疫作為，《ETtoday新聞雲》記者實地走訪墾丁，發現國內遊客幾乎都戴上口罩防疫，但還是有不少外國遊客沒有戴口罩，指出對「台灣防疫作為有信心」。

新冠肺炎疫情期間，還是有許多民眾趁著清明連續假期到觀光勝地遊玩，中央流行疫情指揮中心4日上午針對國內11處知名景點發送2則「疫情警示」細胞廣告訊息，其中包含了墾丁。為了嚴防疫情發生，恆春警分局派出大量警力前往墾丁大街，強勢宣導民眾務必戴上口罩。

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▲大部分外籍遊客未戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪墾丁觀察，發現4日觀光人潮並不算多，但國內民眾幾乎都戴起口罩落實防疫，不過，大部分外籍遊客還是沒有戴上口罩。

▲來自加拿大的男子表示，台灣防疫作為相當不錯。（圖／記者吳奕靖攝）

一名來自加拿大的男子表示，台灣防疫作為相當不錯，他認為：「今天人潮並不算多，身處在外部空間不需要戴口罩，但是身上還是備有口罩，會和民眾保持距離，並勤洗手，即使到餐廳，服務生也會幫忙量額溫、噴灑酒精消毒，不過昨天人潮相對較多，自己還是有戴口罩」。

▲來自俄羅斯和墨西哥女子表示，在生活的國家並沒有戴口罩習慣。（圖／記者吳奕靖攝）

一名墨西哥女子表示，在他所生活的國家並不好買到口罩，因此也不常戴口罩，因為配戴口罩很不舒服，且相當悶，所以空曠空間並不會戴口罩，很佩服亞洲人戴得住口罩，且認為亞洲人很有防疫觀念，不過像是搭乘交通運輸工具或是與人近距離接觸時，還是會戴上口罩。一旁來自俄羅斯的好友也表示，因為不喜歡戴口罩的不舒適感，所以也不常戴口罩。