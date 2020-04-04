　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墾丁大街一團金髮辣妹「面部全裸」邊走邊吃　！一句話曝「罩不住」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大部分外籍遊客未戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲墾丁大街上大部分外籍遊客未戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／屏東報導

清明假期間，墾丁國家公園湧入不少遊客，為防止人潮群聚成為防疫破口，屏東縣政府不斷地沿街宣導防疫作為，《ETtoday新聞雲》記者實地走訪墾丁，發現國內遊客幾乎都戴上口罩防疫，但還是有不少外國遊客沒有戴口罩，指出對「台灣防疫作為有信心」。

新冠肺炎疫情期間，還是有許多民眾趁著清明連續假期到觀光勝地遊玩，中央流行疫情指揮中心4日上午針對國內11處知名景點發送2則「疫情警示」細胞廣告訊息，其中包含了墾丁。為了嚴防疫情發生，恆春警分局派出大量警力前往墾丁大街，強勢宣導民眾務必戴上口罩。

請繼續往下閱讀...

▲大部分外籍遊客未戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲大部分外籍遊客未戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪墾丁觀察，發現4日觀光人潮並不算多，但國內民眾幾乎都戴起口罩落實防疫，不過，大部分外籍遊客還是沒有戴上口罩。

▲大部分外籍遊客未戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲來自加拿大的男子表示，台灣防疫作為相當不錯。（圖／記者吳奕靖攝）

一名來自加拿大的男子表示，台灣防疫作為相當不錯，他認為：「今天人潮並不算多，身處在外部空間不需要戴口罩，但是身上還是備有口罩，會和民眾保持距離，並勤洗手，即使到餐廳，服務生也會幫忙量額溫、噴灑酒精消毒，不過昨天人潮相對較多，自己還是有戴口罩」。

▲大部分外籍遊客未戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲來自俄羅斯和墨西哥女子表示，在生活的國家並沒有戴口罩習慣。（圖／記者吳奕靖攝）

一名墨西哥女子表示，在他所生活的國家並不好買到口罩，因此也不常戴口罩，因為配戴口罩很不舒服，且相當悶，所以空曠空間並不會戴口罩，很佩服亞洲人戴得住口罩，且認為亞洲人很有防疫觀念，不過像是搭乘交通運輸工具或是與人近距離接觸時，還是會戴上口罩。一旁來自俄羅斯的好友也表示，因為不喜歡戴口罩的不舒適感，所以也不常戴口罩。

ET快訊
直擊／發佈國家級警報8小時後　墾丁大街現況曝！攤商氣：不公平
開門見「全裸大姐姐」睡國三兒身旁　母嚇傻…他：我們是真愛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東連假「湧入12萬人」怕爆　政府緊急大規模消毒

墾丁大街一團金髮辣妹「面部全裸」邊走邊吃　！一句話曝「罩不住」

直擊／發佈國家級警報8小時後　墾丁大街現況曝！攤商氣：很不公平

「搭捷運未戴口罩」飆罵站務人員　健保署職員發聲明道歉了

視察台南花園夜市　戴口罩、勤洗手、保持社交距離　黃偉哲：防疫三法寶缺一不可

新冠病毒可以「空氣傳播！」　指揮中心回應了：須符合2項條件

連假人潮擠爆！26歲女從美返台…曝「超強烈對比」無奈：台灣人被慣壞了

陳時中呼籲「別往人多地方去」　屏東衛生局秀「秘密武器」：超強放送頭

新冠病毒像「人類專屬病毒」恐流感化　台大醫憂：可能每個冬天都會來

影／40多歲染疫獨居男為「北部商店販售員」　7搭擋同事全列接觸者

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

台東連假「湧入12萬人」怕爆　政府緊急大規模消毒

墾丁大街一團金髮辣妹「面部全裸」邊走邊吃　！一句話曝「罩不住」

直擊／發佈國家級警報8小時後　墾丁大街現況曝！攤商氣：很不公平

「搭捷運未戴口罩」飆罵站務人員　健保署職員發聲明道歉了

視察台南花園夜市　戴口罩、勤洗手、保持社交距離　黃偉哲：防疫三法寶缺一不可

新冠病毒可以「空氣傳播！」　指揮中心回應了：須符合2項條件

連假人潮擠爆！26歲女從美返台…曝「超強烈對比」無奈：台灣人被慣壞了

陳時中呼籲「別往人多地方去」　屏東衛生局秀「秘密武器」：超強放送頭

新冠病毒像「人類專屬病毒」恐流感化　台大醫憂：可能每個冬天都會來

影／40多歲染疫獨居男為「北部商店販售員」　7搭擋同事全列接觸者

台東連假「湧入12萬人」怕爆　政府緊急大規模消毒

30歲後更在意「素顏好氣色」　鍾欣怡：做個連自己都會愛上的女人

墾丁大街一團金髮辣妹「面部全裸」邊走邊吃　！一句話曝「罩不住」

蕭淑慎自爆罹癌「長8.7公分惡性腫瘤」！切除1/3胃、十二指腸　2天暴瘦10公斤

直擊／發佈國家級警報8小時後　墾丁大街現況曝！攤商氣：很不公平

舊裝潢全部拆除！設計師打破原有格局　精華區55坪老屋重生

非必要少出門！蔡英文分享在家都做「這件事」 邀網友玩「IG動態接龍」

雷／《妖怪人間》他首集就領便當！　帶出環保議題…PTT給「兩極評價」

「親愛的鄉親請保持社交距離！」陳其邁提醒：儘量減少不必要的外出

雷／《假偶天成》校草Sarawat捧臉強吻！「你不用很喜歡我」秘密曝光網哭了

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

阿中抽考！突cue記者唸「客語防疫」

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

墾丁等國內「11大旅遊景點」發疫情警示　陳時中：不要再去了！

40多歲染疫獨居男為「北部商店販售員」

健保署職員搭捷運不戴口罩「飆罵站務人員」　署長無奈說話了

26歲女從美返台…曝「超強烈對比」無奈：台灣人被慣壞了

清明連假「墾丁人潮塞爆」　指揮中心急發「2則細胞廣播」

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

漁光島激戰　又見情侶公園遊樂設施交疊

更多熱門

相關新聞

連假湧入12萬人　台東市區大消毒

連假湧入12萬人　台東市區大消毒

不少民眾在清明連假出遊，許多縣市觀光景點出現人潮，引起專家擔憂可能會成為防疫破口。臉書社團「台東臉書災害通報」4日晚間貼出一則緊急通知，考量到連續假期有大量遊客來訪，台東縣政府將對台東觀光夜市周圍路段進行大規模消毒，消息立刻引發網友熱烈討論。

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

非必要少出門！蔡英文分享在家都做「這件事」 邀網友玩「IG動態接龍」

非必要少出門！蔡英文分享在家都做「這件事」 邀網友玩「IG動態接龍」

「親愛的鄉親請保持社交距離！」陳其邁提醒：儘量減少不必要的外出

「親愛的鄉親請保持社交距離！」陳其邁提醒：儘量減少不必要的外出

紐約火葬場24hrs運轉　冷藏卡車變停屍房

紐約火葬場24hrs運轉　冷藏卡車變停屍房

關鍵字：

屏東縣墾丁新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

墾丁大街一天巨變！警強制上套

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

5歲童撞凹特斯拉車主報佛心和解價

16歲「閃電俠」突離世！　媽媽獨辦喪禮

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

空姐戴呼吸器曝「醫院隔離真實情況」

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

阿中抽考！突cue記者唸「客語防疫」

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面