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直擊／發佈國家級警報8小時後　墾丁大街現況曝！攤商氣：很不公平

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▲國家級警報「墾丁請勿前往」8小時後，大街人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國家級警報「墾丁請勿前往」8小時後，大街人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥儒／屏東報導

中央流行疫情指揮中心4日上午11點40分發布國家級警報，通知大眾「墾丁請勿前往」，訊息發佈後8小時，晚間8點多左右，《ETtoday新聞雲》記者實地走訪墾丁大街，攤商都說人潮少了約3成，質疑連假期間共11處旅遊景點被點名，為何只針對墾丁地區表示「請勿前往」，是不是針對性太強？

國家級警報發布後，人潮跟前兩天有沒有差異？攤商表示：「大概少了3成左右，跟陳時中講話有關，因為人數明顯變少」，同時也很擔心，未來如果再這樣下去「這樣人就變少了，我們就擔心，而且基本防護都有在做，只是覺得明明沒有的事情，就會被報出來」。

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▲國家級警報「墾丁請勿前往」8小時後，大街人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國家級警報「墾丁請勿前往」8小時後，這名攤商嘆：為何針對墾丁。（圖／記者吳奕靖攝）

攤商認為很不公平，因為「其他地方也很多人哇！通常被針對是我們墾丁啦！」所以覺得有被鎖定的感覺。不過，另一名販售貼身衣物的攤商有不同的看法，雖然他也明顯感受到人潮變少了，不過他認為是連假的最後一晚，所以人潮明顯比較少，相較前幾天是剩下6成左右。

另外是否跟國家級警報有關？販售貼身衣物的攤商給了一個有趣答案：「沒有這個疫情的時候，就沒有什麼買氣了，跟疫情沒有大關係」。
▲國家級警報「墾丁請勿前往」8小時後，大街人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國家級警報「墾丁請勿前往」8小時後，大街人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

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