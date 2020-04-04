台東連假「湧入12萬人」怕爆　政府緊急大規模消毒

記者趙蔡州／綜合報導

不少民眾在清明連假出遊，許多縣市觀光景點出現人潮，引起專家擔憂可能會成為防疫破口。臉書社團「台東臉書災害通報」4日晚間貼出一則緊急通知，考量到連續假期有大量遊客來訪，台東縣政府將對台東觀光夜市周圍路段進行大規模消毒，消息立刻引發網友熱烈討論。

台東臉書災害通報4日貼出通知，內容顯示「為因應連續假期大量遊客來訪，台東縣消毒防疫大隊預計5日凌晨在觀光夜市收攤後，進行全面清潔消毒，屆時請民眾配合」。消毒時間預計為4月5日凌晨1時開始、2時結束，範圍大約在正義路、中山路周圍路段。

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▲為因應連續假期大量遊客來訪，台東縣政府5日凌晨針對夜市周遭消毒。（圖／翻攝自台東臉書災害通報）

其他網友看了紛紛表示，「辛苦了」、「只會消毒紅線的區域嗎」、「不夠不夠，海濱公園那裡遊客也超多的，是不是也該消毒一下」、「是不是應該全市區都消毒」、「有做總比沒做好，辛苦了」、「來不及了啦，為什麼這種時候還要出門玩」、「工作人員自己也要小心。」

根據連假期間的車流統計，前往東部車潮目前逼近6萬車次，粗估人潮超過12萬。一名網友3日在批踢踢表示，「身為一個老台東，看見昨日衝進5萬輛up車次的遊客，特地來觀察戴口罩的實際情況，目測一半的遊客都沒戴，這樣不會有危險嗎」，照片讓其他人看了也相當憂心。