新冠肺炎又增9確診！　7境外、2本土

記者嚴云岑／台北報導

中央流行指揮中心表示，新冠肺炎又增9例確診，7例境外移入、2例本土。本土個案分別為60多歲女性(案343)及40多歲女性(案347)；其中案343近期無出國史，但其夫3月17日自美國返台；個案於3月20日出現咳嗽、流鼻水等症狀，曾於24日至28日期間多次就診，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

指揮中心表示，案347為昨（2）日公布之案336的接觸者，無出國史，曾於3月19日及27日與案336接觸過，24日發病，曾二度就診未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；已掌握相關接觸者37人，其餘持續匡列中。

指揮中心指出，今日新增之7例境外移入個案為5女2男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月14日至4月1日，發病日介於3月19日至30日，發病前活動地為美國、英國、丹麥、奧地利、捷克及泰國，出國目的多為就學或工作。

請繼續往下閱讀...

案341為案338之妻子，曾一同參加奧捷旅遊團，3月25日發病，今日確診；該旅遊團截至目前共計6人確診。

案344為案182之妻子，曾一同參加美國自助旅遊團；3月20日陪案182就醫時採檢陰性，30日出現發燒後收治住院採檢，今日確診；該旅遊團截至目前共計5人確診。其餘境外移入個案詳情，請參閱新聞稿附件。