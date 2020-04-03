團購「交談20分鐘」沒戴口罩　40多歲附近住戶接觸女保全染疫

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診來到348例，今（3）日新增的2例本土個案中，案347為北部社區女保全（案336）接觸者。指揮中心指揮官陳時中表示，案347為該社區附近住戶，可能有做團購，有過20分鐘的交談，過程中也沒有戴口罩。目前已掌握上班地點與家庭成員共37名接觸者，其餘持續匡列中。

指揮中心發言人莊人祥2日表示，案336所服務的是「比較高級的社區」，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒到38.7度到診所就診，30日因症狀持續回診，因有味覺嗅覺喪失，加上經診斷有肺炎情形，才轉到同系統醫院住院採檢，於2日確診，目前已收治到負壓隔離病房，相關接觸者持續調查中。

指揮中心發言人莊人祥表示，案347是北部40多歲女性，身份為一名上班族，與案336因買東西接觸，且接觸日是在發病後，懷疑可能是由保全傳染給住戶。

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指揮中心指出，案347於24日發病，有發燒、畏寒等症狀，二度就診未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；已掌握相關接觸者37人，其餘持續匡列中。目前仍在持續進行相關疫調，包括社區裡有相關接觸者、社區消毒、出國史、有呼吸道病史還有接觸史都在做相關釐清。