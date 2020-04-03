居家檢疫「外出4次」遭重罰100萬　桃園男提訴願：獨居需要買食物

▲居家檢疫男子4度外出遭開罰100萬，現在對桃園市政府提出訴願，請求不罰。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

桃園一名從3月起居家檢疫的男子，在檢疫期間4次違規外出，遭到桃園市衛生局重罰100萬元，但是該名男子表示自己因為獨居為了吃飯才外出買食物，申請訴願撤銷罰款。

根據《聯合報》報導，這名桃園的居家檢疫男子於2月29日自中國廈門入境，依規定返台後須居家檢疫至3月15日，但他4度擅離檢疫地點，經民政及警政人員查訪後發現3月2日、3日、5日及10日均外出購買食物，由於男子4度違規外出，經警方蒐證屬實，桃市衛生局3月12日開立裁處書，處最高100萬元罰鍰，當時也將男子強制安置進檢疫所隔離，男子甚至一度情緒不穩送醫。

桃園市衛生局指出，該名男子在3月底向市府衛生局提出訴願，說明因為獨居才會外出買食物吃，懇請市府撤銷罰款，訴願說明中也向相關人員致歉表示，「造成你們不便不好意思」，該名男子的百萬罰款繳款期限到4月12日，目前尚未收到

衛生局指出，由於該名男子違規行為已違反《傳染病防治法》第58條第1項第4款規定所為之檢疫措施，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第15條規定，處以最高額度100萬元罰鍰，男子提出訴願不影響繳款作業，若男子未在12日前繳罰款，市府將移送行政執行署強制執行，另也會準備相關訴願答辯資料給衛福部法規會處理。

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