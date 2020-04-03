桃園居家檢疫男女疑燒炭亡！鄭文燦深夜回應了

▲桃園市長鄭文燦回應桃園的雙屍案。（圖／記者沈繼昌攝）



記者柯振中、沈繼昌／桃園報導

桃園3日傳出2名居家檢疫民眾身亡的消息，初步研判是燒炭輕生，詳細原因仍待進一步調查。對此，桃園市長鄭文燦回應，已指示民政局、衛生局、警察局等單位，務必持續掌握居家檢疫、居家隔離民眾的狀況，同時也附上減壓、自殺防治專線的電話。

吳姓男子、邱姓女子3月底從日本返台，依照規定須進行居家檢疫，預計15日可以解禁，不過2人持續失聯，讓桃園警方循線找上門。沒想到破門進入時，發現2人已經身亡。

警方調查現場，發現有碳粉的痕跡，沒有打鬥的痕跡，也沒留下任何遺書，初步研判是自殺，詳情仍待進一步調查。

▲鄭文燦得知消息，立刻做出指示。（圖／記者沈繼昌攝）



對此，鄭文燦回應，他第一時間得知消息後，立刻指示警察局、衛生局、民政局、消防局同仁，配合地檢署進行詳細的調查，「今天負責居家檢疫的區公所同仁發現這兩位民眾失聯後，下午由同仁及派出所員警會同房東進入其居所，初步研判是燒炭輕生，但詳細死因有待檢警完整調查。」

鄭文燦提到，他還指示了民政局、衛生局、警察局等單位，務必掌握居家檢疫、居家隔離民眾的狀況，同時也希望社會大眾能給這群人更多關懷、支持，「陪伴他們度過這十四天」，一同互相扶持、幫助，攜手面對難關，戰勝疫情。

此外，鄭文燦也貼上「安心減壓專線」、「自殺防治專線」的電話號碼，號碼如下：

安心減壓專線：03-3340935#3069

由專業心理師、社工師，陪伴市民朋友面對疫情時期的焦慮心情。

自殺防治專線：1925

衛生福利部24小時專線，提供心理諮詢服務。

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● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995