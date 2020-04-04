北部高級社區女保全確診！　足跡堅不公布「原因曝光」

▲中央流行疫情指揮中心回應不公布女保全足跡的理由。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者林彥臣／綜合報導

第336例的社區女保全確診，造成許多民眾恐慌，希望揭露相關足跡與所在區域，但是中央流行疫情指揮中心，仍舊堅持不公布相關足跡與位置，指揮官陳時中表示，「不公佈一定有理由」。

針對是否要公佈女保全足跡的相關問題，指揮中心發言人莊人祥回應，此保全平常都是騎機車上下班，除了上班之外還有去哪些地點還在調查當中，不過該社區管委會都已收到通知，提醒社區居民特別注意自主健康管理，只要有跟保全接觸、有症狀都會先進行採檢，盡可能盡快把暴露者找出來。

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▲莊人祥表示，女保全都騎機車上下班，上下班之外去過的地點還在調查當中。（圖／ETtoday攝影中心攝）



陳時中也指出，此社區監視器畫面非常完整，外來的人有接觸的話在監視器裡都找得到，目前只要有接觸過的人都有通知，整座社區大樓也已做了消毒，在此種情況下，除非有無法掌握到的接觸者，才會進一步公布相關地點，會請有旅遊史、有呼吸道症狀以及跟女保全有密切接觸者去採檢，另外社區目前也已自主健康管理。

由於女保全出現症狀發燒後還繼續上班，莊人祥呼籲，新冠肺炎症狀不是很典型，甚至不發燒，希望大家有發燒或呼吸道症狀出現要就醫，且希望可以請假不要上班，在家休息。

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