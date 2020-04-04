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觀光局懲處曝光　藍營議員一看暴怒：官官相護！騙肖A嗎？

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中央流行疫情指揮中心。（圖／指揮中心提供）

▲觀光局官員利用上班接送小孩，引起社會議論，指揮中心也做出相關說明。（圖／指揮中心提供）

記者柯振中／綜合報導

台灣近日多出許多新冠肺炎確診案例，甚至還爆出觀光局官員利用上班時間接送小孩的事件。對此，國民黨台北市議員游淑慧3日痛批，對這幾名官員的懲處根本是「官官相護」，「騙肖A嗎！」

游淑慧在臉書上說，事件發生後，共有2人受到懲處，但一位只是調回局本部，薪資、職等不受影響，另外一位是拔掉主管職，每個月少了約1.8萬元的加給，但仍能領每個月近9萬的薪水，且退休金不受影響。

游淑慧以酒駕做比喻，即使酒駕沒有肇事，也可能觸犯公共危險罪，但這2人以權謀私的行為，已對他人造成實質傷害，卻只有職務調整的懲處，「這是官官相護騙肖A嗎？」

游淑慧說，張姓秘書調回局裡，「算什麼懲罰？ 說不定他還開心可以遠離機場目前這個高危險的區域。」她提到，林姓官員拔掉主任秘書的主管職，除了減少主管加給，沒有其他損失，且明年還能夠「爽爽退休」，退休金絲毫不受影響，「沒有了主管職務的工作繁重，理所當然就少領主管加給，這叫什麼懲罰？」

▼游淑慧對觀光局的懲處相當不滿意。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼游淑惠出席「成功橋拓寬工程」工程竣工暨感恩茶會。（圖／記者張榮恩攝）

她說，按照《公務員考績法》第三條來看，不是只有降等、調職的處理方法，如這種重大功過的事件，應該立刻辦理「專案考績」，給予丙等、丁等的處分，否則到了年底，「一切又船過水無痕。」

她指出，丁等的條件共有4項，分別是「挑撥離間或誣控濫告，情節重大，經疏導無效，有確實證據者」、「不聽指揮，破壞紀律，情節重大，經疏導無效，有確實證據者」、「怠忽職守，稽延公務，造成重大不良後果，有確實證據者」、「品行不端，或違反有關法令禁止事項，嚴重損害公務人員聲譽，有確實證」。

游淑慧強調，若林佳龍真的「震怒」，可能要研究一下《考績法》第六條，「可以列丁等的行為，數數他們罪犯幾項？」她最後說，若2人的行為足以給予丁等考績，應該斷然免職，國家機構應做為表率，才能彰顯防疫紀律的嚴明。

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▼游淑慧說，國家機構應該當表率，彰顯防疫紀律嚴明。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼游淑惠出席「成功橋拓寬工程」工程竣工暨感恩茶會。（圖／記者張榮恩攝）

 
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