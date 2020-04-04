「敲鐘兩聲」羅斯福號艦長離艦　全體官兵鼓掌送別：謝謝克勞齊

▲羅斯福號航空母艦艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）下船，全體官兵敬禮致敬。（圖／翻攝自Rosalynn Prough臉書）



記者林彥臣／綜合報導

美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）因為艦上新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）投書向媒體求救，遭到解職的處分。網路上流出克勞齊艦長離艦畫面，艦上敲鐘兩聲之後，正式卸下艦長職務，全體官兵齊聲鼓掌大喊，「謝謝克勞齊」。

網路上流出的影片顯示，全體官兵在艙門前列隊等待，當克勞齊現身後，「叮叮」兩聲的鐘聲代表上校的軍階，全體官兵對艦長行舉手禮致敬，在艦長離艦之後，全體官兵掌聲吶喊，「謝謝克勞齊」。

羅斯福號航母因為艦上感染新冠肺炎人數不斷增加，上週起在關島停泊，但是國防部長艾斯培（Mark Esper）指示，還不到撤離的時刻，所以艦上4000多名官兵全都待在艦上隔離。艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）30日緊急致函美國海軍部求援讓艦艇上的士官兵下船檢疫，長達4頁的信件昨天由「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）獨家取得後報導。

艦上士官兵在媒體批露之後得以下船檢疫，但是海軍代理部長莫德利（Thomas Modly）也在當地時間週四宣布，解除克勞齊上校的指揮權，理由是在疫情爆發處理問題上沒有展現應有的專業行為。

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