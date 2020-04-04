　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「敲鐘兩聲」羅斯福號艦長離艦　全體官兵鼓掌送別：謝謝克勞齊

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼羅斯福號航空母艦艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）下船，全體官兵敬禮致敬。（圖／翻攝自Rosalynn Prough臉書）

▲羅斯福號航空母艦艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）下船，全體官兵敬禮致敬。（圖／翻攝自Rosalynn Prough臉書）

記者林彥臣／綜合報導

美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）因為艦上新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）投書向媒體求救，遭到解職的處分。網路上流出克勞齊艦長離艦畫面，艦上敲鐘兩聲之後，正式卸下艦長職務，全體官兵齊聲鼓掌大喊，「謝謝克勞齊」。

網路上流出的影片顯示，全體官兵在艙門前列隊等待，當克勞齊現身後，「叮叮」兩聲的鐘聲代表上校的軍階，全體官兵對艦長行舉手禮致敬，在艦長離艦之後，全體官兵掌聲吶喊，「謝謝克勞齊」。

羅斯福號航母因為艦上感染新冠肺炎人數不斷增加，上週起在關島停泊，但是國防部長艾斯培（Mark Esper）指示，還不到撤離的時刻，所以艦上4000多名官兵全都待在艦上隔離。艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）30日緊急致函美國海軍部求援讓艦艇上的士官兵下船檢疫，長達4頁的信件昨天由「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）獨家取得後報導。

艦上士官兵在媒體批露之後得以下船檢疫，但是海軍代理部長莫德利（Thomas Modly）也在當地時間週四宣布，解除克勞齊上校的指揮權，理由是在疫情爆發處理問題上沒有展現應有的專業行為。

►比周年慶還低！～史上第一「濕敷神水」終於補貨了～

ET快訊
「大雷雨彈」排隊炸！24℃→16℃　一周天氣圖出爐
獨／「帝王級牛郎」九份吃肉圓跟家人有關！手機沒存照片原因曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「敲鐘兩聲」羅斯福號艦長離艦　全體官兵鼓掌送別：謝謝克勞齊

無GPS制導！烏克蘭試射「赤楊-M」短程飛彈　霸氣宣示：疫情無法阻止任務

遲沒收到登陸指示！「羅斯福號」艦長寫信求救五角大廈　救了4000兵反被開除

美海軍戰爭學院去年進行「都市爆發」兵推　結果與現疫情神吻合

美利堅號兩棲突擊艦秀軍事肌肉　F-35＋V-22在菲律賓海上演練

美羅斯福號艦長被開除！寫信求助抗疫成功　代理海軍部長1個原因直接拔權

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

「敲鐘兩聲」羅斯福號艦長離艦　全體官兵鼓掌送別：謝謝克勞齊

無GPS制導！烏克蘭試射「赤楊-M」短程飛彈　霸氣宣示：疫情無法阻止任務

遲沒收到登陸指示！「羅斯福號」艦長寫信求救五角大廈　救了4000兵反被開除

美海軍戰爭學院去年進行「都市爆發」兵推　結果與現疫情神吻合

美利堅號兩棲突擊艦秀軍事肌肉　F-35＋V-22在菲律賓海上演練

美羅斯福號艦長被開除！寫信求助抗疫成功　代理海軍部長1個原因直接拔權

林志穎曝恩愛畫面！Kimi一肩扛哥哥責任「哄雙胞胎弟弟睡覺」　網暴動：暖男一枚

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉…勇敢酒測　車主說話了

王凱傑一碗蛤蜊湯端上桌　「地獄廚神」高登爆粗口：太好喝了

「敲鐘兩聲」羅斯福號艦長離艦　全體官兵鼓掌送別：謝謝克勞齊

台鐵宣布4/5起停售便當、飲料　「禁止旅客車上用餐」

萬年單身狗！ 「 寧缺勿濫」一個人也很好的星座TOP 4　

《Lean On Me》歌手比爾威瑟斯病逝！　「心臟問題奪命」享壽81歲

放寬適用對象！第一金人壽推「保單借款+保費緩繳」紓困服務　放無薪假也可申請

無GPS制導！烏克蘭試射「赤楊-M」短程飛彈　霸氣宣示：疫情無法阻止任務

銀行搶匪遭逮！驚險圍捕畫面流出 武裝警持MP5壓制「硬拖出駕駛座」

軍武熱門新聞

寫求救信送國防部　受染羅斯福號艦長遭拔官

無GPS制導！烏克蘭成功試射赤楊-M短程飛彈

美羅斯福號艦長寫信求助成功　下場被拔權

美國軍事學院去年兵推　結果與現疫情吻合

美軍秀肌肉　F-35、V-22在菲律賓海演練

敲鐘兩聲！羅斯福號艦長離艦　全體官兵鼓掌

羅斯福號爆疫情！王定宇：只剩台灣能協助

立委考察205廠 射擊T110步槍

港議員深山發現「直升機說明書」

戰時能作戰　高寒地救援訓練班結訓

預防死亡數暴增　五角大廈備10萬個屍袋

解放軍直升機失事　村民目擊：100多人持鐵鏟入村

美軍頻繁出入南海　北大研究：中美海空近距對峙機率升高

海軍磐石艦江蘇南通現蹤！ 軍事專家籲：須正視新型態資訊戰

更多熱門

相關新聞

台鐵4/5起停售便當、飲料　禁止旅客用餐

台鐵4/5起停售便當、飲料　禁止旅客用餐

配合指揮中心指示「防疫社交距離」，台鐵列車5日起停售便當、飲料與食品，減少車勤人員與旅客接觸。同時，也將勸導旅客遵守社交距離規定，勿在車上飲食，避免用餐引起的感染風險。

放寬適用對象！第一金人壽推「保單借款+保費緩繳」紓困服務

放寬適用對象！第一金人壽推「保單借款+保費緩繳」紓困服務

「姊夫確診」全家陷染疫恐慌　莫彩曦曬照曝近況

「姊夫確診」全家陷染疫恐慌　莫彩曦曬照曝近況

居家檢疫四度外出遭罰100萬　桃園男提訴願

居家檢疫四度外出遭罰100萬　桃園男提訴願

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19羅斯福號克勞齊北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

居家檢疫四度外出遭罰100萬　桃園男提訴願

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

美國務院發文「快回家！」　列12國警告：沒計畫包機

落跑夫妻機場被攔只剩6元…下場慘了

萊恩雷諾斯爸爸命喪肺炎　捐4千萬抗疫藏洋蔥

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

即／平價iPhone名稱是它、明預購

人潮擠爆墾丁、花東夜市！急診醫憂曝「一個月後慘況」

桃園檢疫男女雙屍　疑燒炭死亡2天

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面