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澳媒：退役解放軍搜刮醫療物資　3倍價銷中國

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▲澳洲,阿得雷德,Adelaide,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎全球擴散，圖為澳洲阿得雷德（Adelaide）的醫護人員。（圖／路透）

文／中央社記者丘德真雪梨2日專電

澳洲媒體爆料，一名退役解放軍趁著中國疫情高峰期間，在澳洲搜刮數以公噸計醫療保護裝備，再以正常市價近3倍賣到中國，大發災難財。

《雪梨晨驅報》和墨爾本《世紀報》今天報導，有知情人士指出，曾經在中國解放軍服役的澳洲華商鄺遠平（Kuang Yuanping）今年2月底以澳幣220萬元（約新台幣4000萬元）將數以十萬件計的醫療防護衣出售予澳洲的中資房地產企業Risland Australia。

Risland Australia向鄺遠平買下這些物資後，隨即運往中國。

外流至《雪梨晨驅報》和墨爾本《世紀報》的文件顯示，鄺遠平是以每件防護衣澳幣25元（約新台幣460元）的售格賣給Risland Australia，比澳洲一般市面價格澳幣10元（約新台幣185元）以下高出接近3倍。

報導指出，這些文件是由一些知情人仕向Risland Australia提出警告，指正當2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情亟需人道救援物資的關頭，有人卻趁機大發災難財。

文件內容包括對比鄺遠平的要價和澳洲正常市價。根據文件文內估算，鄺遠平所賺取的金額可能高達澳幣100萬元（約新台幣1850萬元）。文件內容並未提及鄺遠平涉及不法情事。

Risland Australia總裁胡國濤（Guotao Hu）向《雪梨晨驅報》和墨爾本《世紀報》表示，他並不清楚Risland Australia是否被索價過高，因為他是地產企業的經營者，並不清楚醫療物資價格。

報導提到有來自澳洲政府的消息人士證實，當局正密切注意鄺遠平的行為，其中包括他並未如實申報他和中國政府的關係。

澳洲《外國影響力透明法》（Foreign Influence Transparency Scheme）規定，任何機構或個人如果替外國政府在澳洲從事任何代理人活動，但又未主動向澳洲政府登記申報的話，即觸犯刑法，最高可被判處5年有期徒刑。

另外，澳洲內政部長杜登（Peter Dutton）1日宣布，當局要強力打擊搜刮囤積抗疫物資斂財的行為。

「雪梨晨驅報」和墨爾本「世紀報」1日報導，退役解放軍鄺遠平被指在澳洲搜刮醫療物資並運到中國。這些物資包括3.5萬套醫療保護衣、20萬雙手套、10公噸消毒劑；此外，現在輪到澳洲疫情告急的關頭，他正在配合中國政府運送物資到澳洲，目的是要透過「慈善活動」來達到影響澳洲的政治目的。

報導又指鄺遠平在澳洲領導的民間社團，是由中共中央統戰部支持。其中包括一個湖北人社團，社團高層有一名被指是有組織犯罪案件涉案人─周九明（Tom "Mr Chinatown" Zhou）。

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