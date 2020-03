莫斯科10天內「控制疫情→急禁足1250萬人」！飆速趕工蓋醫院…畫面曝光

▲俄羅斯首都莫斯科29日宣布實施禁足令,圖為齊斯托普魯尼大道(Chistoprudny Boulevard)的情況。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

俄羅斯首都莫斯科29日宣布實施禁足令,要求1250萬居民若非必要、不得外出,30日起生效。由於當局10天前才表明疫情獲得控制,因此快速轉彎的政策讓許多人措手不及。此外,一間設有500張病床的醫院正在首都50公里外的郊區迅速搭建中,畫面被衛星影像捕捉下來。

莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)於29日宣布禁足令,要求1250萬市民不得隨意外出,除非到商店採買、藥局、尋求醫療協助或遛狗,上述例外的活動也必須在住家100公尺以內完成,「周一(30日)起將被禁止離開住宅,將需要特殊通行證才能在市內行動0。」

▲莫斯科紅場(Red square)與聖巴西爾大教堂(St. Basil' s Cathedral)前空無一人。(圖/達志影像/美聯社)



▲莫斯科尼古拉街(Nikolskaya street)也非常冷清。(圖/達志影像/美聯社)

禁足令生效第一天,著名的紅場(Red Square)空無一人,購物中心關閉。但在距離克里姆林宮15分鐘車程的隼鳥區(Sokol),遛狗飼主依然早起出門,超市開張,公車正常營運,餐點外送員也騎著腳踏車奔馳,令人以為這只是平常的一天。

《衛報》報導,莫斯科10天前才被告知疫情獲得控制,因此突如其來的禁足令讓許多人措手不及。在禁足令實施的前一天,健身房仍擠滿人潮,有些人甚至認為「病毒不存在」、外出烤肉,民眾獲知禁令以後,趕緊囤積日常用品,暫時搬到鄉間別墅,較富有的人甚至試圖購買私人呼吸器。

莫斯科堅稱這項政策不是「宵禁」,警方目前也沒有駐紮街頭執行任務,雖然大多市民遵守規定,但仍有人冒險出門。外界認為,本周將持續宣布更多嚴格措施,包括追蹤居民行動的QR Code。社運人士肯定政府防疫行動,但也對於老年人、家暴受虐婦女與孩童長期在家的風險表達擔憂。

Satellite images reveal Russia is rapidly building a 500-bed hospital in a field outside Moscow to handle a surge in coronavirus cases https://t.co/ir6nhrjLz7