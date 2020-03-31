莫斯科10天內「控制疫情→急禁足1250萬人」！飆速趕工蓋醫院…畫面曝光

▲俄羅斯首都莫斯科29日宣布實施禁足令，圖為齊斯托普魯尼大道（Chistoprudny Boulevard）的情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科29日宣布實施禁足令，要求1250萬居民若非必要、不得外出，30日起生效。由於當局10天前才表明疫情獲得控制，因此快速轉彎的政策讓許多人措手不及。此外，一間設有500張病床的醫院正在首都50公里外的郊區迅速搭建中，畫面被衛星影像捕捉下來。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）於29日宣布禁足令，要求1250萬市民不得隨意外出，除非到商店採買、藥局、尋求醫療協助或遛狗，上述例外的活動也必須在住家100公尺以內完成，「周一（30日）起將被禁止離開住宅，將需要特殊通行證才能在市內行動0。」

▲莫斯科紅場（Red square）與聖巴西爾大教堂（St. Basil' s Cathedral）前空無一人。（圖／達志影像／美聯社）



▲莫斯科尼古拉街（Nikolskaya street）也非常冷清。（圖／達志影像／美聯社）

禁足令生效第一天，著名的紅場（Red Square）空無一人，購物中心關閉。但在距離克里姆林宮15分鐘車程的隼鳥區（Sokol），遛狗飼主依然早起出門，超市開張，公車正常營運，餐點外送員也騎著腳踏車奔馳，令人以為這只是平常的一天。

《衛報》報導，莫斯科10天前才被告知疫情獲得控制，因此突如其來的禁足令讓許多人措手不及。在禁足令實施的前一天，健身房仍擠滿人潮，有些人甚至認為「病毒不存在」、外出烤肉，民眾獲知禁令以後，趕緊囤積日常用品，暫時搬到鄉間別墅，較富有的人甚至試圖購買私人呼吸器。

莫斯科堅稱這項政策不是「宵禁」，警方目前也沒有駐紮街頭執行任務，雖然大多市民遵守規定，但仍有人冒險出門。外界認為，本周將持續宣布更多嚴格措施，包括追蹤居民行動的QR Code。社運人士肯定政府防疫行動，但也對於老年人、家暴受虐婦女與孩童長期在家的風險表達擔憂。

Satellite images reveal Russia is rapidly building a 500-bed hospital in a field outside Moscow to handle a surge in coronavirus cases https://t.co/ir6nhrjLz7 — Science Insider (@SciInsider) March 30, 2020

《商業內幕》報導，俄羅斯目前通報1,836例、9死，但因國際旅客、外國移工人口龐大，加上當地媒體先前披露，政府預計建造新冠肺炎專門醫院的消息，讓外界質疑是否隱瞞疫情。美國通訊與衛星公司Maxar拍攝到的畫面也顯示，數百名工人正在莫斯科郊外50公里處迅速建造醫院。據了解，這間機構占地43公頃，大約設置500張病床。



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