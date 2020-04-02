以台灣為例！　CNN：亞洲「戴口罩」防疫也許才是對的

▲CNN報導舉出台灣為例說明，亞洲戴口罩防疫也許才是對的。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者吳美依／編譯

亞洲各國民眾紛紛戴口罩防範新冠肺炎，一度被西方媒體形容是「著迷」，世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制與預防中心（CDC）等公衛組織也呼籲「沒有必要」。CNN報導指出，與歐美國家相比，普遍戴口罩的台灣、南韓等地如今更有效地控制疫情，也許亞洲配戴口罩、防止傳染才是正確策略，其他國家接下來也將跟進。

根據CNN，經歷2003年SARS以後，亞洲各國政府在疫情爆發初期就呼籲在公共場所戴口罩，台灣、南韓、中國大陸民眾都廣泛使用，如今與歐美國家相比，感染率較低，也更快速有效控制病毒傳播。

但在歐美國家，大多數人難以取得、或者不會戴口罩，一些西方媒體形容亞洲人對於口罩「著迷」。WHO、CDC等公衛組織、政治人物也都主張口罩無助預防感染，呼籲民眾應該勤洗手、維持社交距離，把口罩留給真正需要的第一線醫護人員。

CNN指出，世界各國與公衛組織跟進「配戴口罩」的政策似乎只是時間早晚的問題。CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）於3月30日向《全國公共廣播電台》（NPR）透露，團隊正在審視防疫指導方針，如今也許會建議普遍使用口罩，防止社區感染與無症狀傳染。

▲南韓民眾上街時也紛紛戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）



加州大學柏克萊分校的微生物學家伯奇（Adrien Burch）指出，「口罩無助防疫」的主張缺乏有力證據。他引述Cochrane圖書館（Cochrane Library）一份關於SARS社區感染的北京研究表示，「在公共場所配戴口罩，可把感染SARS的機率降低70％。」香港大學醫學院的傳染疾病學者孔繁齊（Ivan Hung）舉出當地病例說明，「戴口罩可能是控制感染最重要的事情，不僅減少新冠肺炎病例數，也減少流感病例數。」

CNN提到，持反對意見者認為，民眾不須配戴口罩，而要將口罩留給醫護人員，雖然動機良善，卻可能助長病毒傳播，反而增加醫療體系負擔。此外，先前的指導方針僅要求患者戴口罩，基本上就是讓人們在自己身上貼標籤，引來恐懼與敵意，如果每個人都戴起口罩，病患也才更有意願這麼做，進而保護社會大眾。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！