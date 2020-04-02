身體勇不怕死？東京40%感染者不到40歲...年輕人愛玩成隱藏高風險群

▲東京都3月25日至4月1日間的確診案例有高達4成不到40歲。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本新冠肺炎持續蔓延，尤其是首都東京的疫情最為嚴重，確診人數自3月25日起更是不斷飆升。《日本放送協會》針對東京3月25日至4月1日的確診病例進行調查，發現有高達4成的確診個案都是不到40歲的青壯年，東京都政府也懷疑，確診數據可能只是「冰山一角」，還有更多人已經感染新冠病毒而不自知，因此呼籲民眾勿必減少非必要外出。

根據《日本放送協會》報導，東京都原本單日新增確診人數都在20人以下，怎知3月25日時突然暴增至41人，隨後連續5日天天創下新高，31日更是一口氣新增至78例。《日本放送協會》根據25日至1日間確診的416人進行分析後發現，感染人數最多的年齡層是30多歲的89人，此外20多歲的有62人、10多歲有8人、未滿10歲有4人，未滿40歲的確診病例共計163人，佔整體的40%。

對此，東京都政府表示，這些確診的年輕人很有可能只是冰山一角。如果感染新冠病毒的年輕人能夠早日發現，也能減少傳染給抵抗力較差的老年人的風險。東京都政府同時也呼籲年輕人，一定要謹慎行動，避免疫情在年輕族群中迅速擴散。事實上，東京都知事小池百合子早在先前就已經呼籲民眾，盡可能不要前往酒吧、夜店以及KTV等人潮聚集的娛樂場所，減少感染的可能性。

另一方面，東京確診病例日增幅連日創新高，31日才寫下78例最高紀錄，1日又通報66例，累計達到587例。東京都政府原先預計讓2月底便停課的公立學校自4月新學期開始上課，眼看疫情升溫，教育委員會1日開會決定再延後1個月，至5月黃金週假期結束後再復課。

日本官員曾多次表示，國家處於緊急狀態邊緣，但還未到正式宣布的階段。菅義偉1日在記者會上重申此事並指出，現下是非常重要的時期，政府將採取一切必要措施，將疫情對經濟的影響降到最低。