「台灣有事」中國告到安理會　日駐聯大使：毫無根據、令人遺憾

▲中國在聯合國安理會上提起「台灣有事」風波。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

中國駐聯合國代表傅聰15日在安理會會議上，指控日本首相高市早苗的「台灣有事」言論是「對中國內政的公然干涉」，再度要求撤回言論。對此，日本駐聯合國代表山崎和之立即反駁，並稱中方發言毫無根據、令人遺憾。

《共同社》、《朝日電視台》、《時事通信社》等日媒報導，這場外交交鋒發生在主題為「和平領導力」的安理會會議上。傅聰宣稱，高市發言不僅是公然干涉中國內政，更「違反了基於《聯合國憲章》原則的國際關係基本規範」。

▲傅聰15日在安理會會議上再提「台灣有事」風波。（資料照／視覺中國）



傅聰說，高市的言論「對亞洲乃至世界和平帶來嚴重風險」，再次重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」，堅持要求撤回言論。

面對中國指控，山崎和之表示，「對於針對日本毫無根據的發言，我們深表遺憾。」他指出，會議主題是討論「和平領導力」，中方發言在討論聯合國未來的會議上「既不恰當，也毫不相關」，不僅「加劇成員國之間的分歧，也剝奪針對聯合國未來進行建設性討論的空間。」

此外，山崎和之也表示，「在未發生任何武力攻擊的情況下，中方認為日本將行使自衛權的看法完全錯誤」，強調日本「一貫希望台灣問題能透過對話和平解決」。

▲山崎和之反駁中方說法。（資料照／達志影像／美聯社）



11月7日，高市早苗在國會答辯時表示，若「台灣有事」可能對日本構成「存亡危機事態」，具有充分理由行使「集體自衛權」，這番話卻引發北京強烈反彈，兩國陷入外交爭端，至今未歇。

此前，傅聰已兩度致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），要求日方撤回發言。日方則回函反駁，稱中方指控「與事實不符且毫無根據，完全不可接受」。