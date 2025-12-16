　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「台灣有事」中國告到安理會　日駐聯大使：毫無根據、令人遺憾

▲▼聯合國安理會。（圖／路透）

▲中國在聯合國安理會上提起「台灣有事」風波。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

中國駐聯合國代表傅聰15日在安理會會議上，指控日本首相高市早苗的「台灣有事」言論是「對中國內政的公然干涉」，再度要求撤回言論。對此，日本駐聯合國代表山崎和之立即反駁，並稱中方發言毫無根據、令人遺憾。

《共同社》、《朝日電視台》、《時事通信社》等日媒報導，這場外交交鋒發生在主題為「和平領導力」的安理會會議上。傅聰宣稱，高市發言不僅是公然干涉中國內政，更「違反了基於《聯合國憲章》原則的國際關係基本規範」。

▲▼ 傅聰。（圖／視覺中國）

▲傅聰15日在安理會會議上再提「台灣有事」風波。（資料照／視覺中國）

傅聰說，高市的言論「對亞洲乃至世界和平帶來嚴重風險」，再次重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」，堅持要求撤回言論。

面對中國指控，山崎和之表示，「對於針對日本毫無根據的發言，我們深表遺憾。」他指出，會議主題是討論「和平領導力」，中方發言在討論聯合國未來的會議上「既不恰當，也毫不相關」，不僅「加劇成員國之間的分歧，也剝奪針對聯合國未來進行建設性討論的空間。」

此外，山崎和之也表示，「在未發生任何武力攻擊的情況下，中方認為日本將行使自衛權的看法完全錯誤」，強調日本「一貫希望台灣問題能透過對話和平解決」。

▲▼日本駐聯合國代表山崎和之。（圖／達志影像／美聯社）

▲山崎和之反駁中方說法。（資料照／達志影像／美聯社）

11月7日，高市早苗在國會答辯時表示，若「台灣有事」可能對日本構成「存亡危機事態」，具有充分理由行使「集體自衛權」，這番話卻引發北京強烈反彈，兩國陷入外交爭端，至今未歇。

此前，傅聰已兩度致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），要求日方撤回發言。日方則回函反駁，稱中方指控「與事實不符且毫無根據，完全不可接受」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
押寶台積電翻車？地主認賠逾2千萬
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

川普正式對BBC提告！　合計求償100億美元

17歲女下班遭陌生男拖走綁架　路過公車乘客目睹「衝下車救人」

「台灣有事」中國告到安理會　日駐聯大使：毫無根據、令人遺憾

回鍋搶市長寶座？她被抓包「賓館幽會已婚男」下台　爆投入補選

槍戰畫面曝光！澳警衝現場40公尺外「躲樹後開火」　槍手倒下

二寶媽進1元商店神秘消失　隔天店員驚嚇發現「全裸陳屍冷凍庫」

對槍手丟磚頭「下秒遭中彈亡」　女兒哽咽：他保護深愛的人

想免費升等房間！　前5星級飯店員工曝「1關鍵秘訣」

美軍再出手！空襲「3艘販毒船」釀8死　畫面曝光

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

川普正式對BBC提告！　合計求償100億美元

17歲女下班遭陌生男拖走綁架　路過公車乘客目睹「衝下車救人」

「台灣有事」中國告到安理會　日駐聯大使：毫無根據、令人遺憾

回鍋搶市長寶座？她被抓包「賓館幽會已婚男」下台　爆投入補選

槍戰畫面曝光！澳警衝現場40公尺外「躲樹後開火」　槍手倒下

二寶媽進1元商店神秘消失　隔天店員驚嚇發現「全裸陳屍冷凍庫」

對槍手丟磚頭「下秒遭中彈亡」　女兒哽咽：他保護深愛的人

想免費升等房間！　前5星級飯店員工曝「1關鍵秘訣」

美軍再出手！空襲「3艘販毒船」釀8死　畫面曝光

Google搜尋「67」螢幕會大力晃動　一票試玩：超彈！背後原因曝

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地揭牌啟用

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元出清

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

【這聖誕老公公不一樣】中央大學發歐趴糖　雪橇上的竟然是校長！

國際熱門新聞

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

川普關稅藏漏洞　台灣42％商品獲豁免

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

搭臥鋪火車「40男闖進來」　女反鎖廁所求救

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

翁山蘇姬被關3年多　兒：可能已死了

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

史上第一人！　馬斯克身價突破18.8兆元

澳洲奪槍英雄：若重來還會做一樣的事

年收3千萬沒了！醫淪打工仔最後悔1事

更多熱門

相關新聞

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部：勿輕信免費旅遊

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部：勿輕信免費旅遊

除了國人赴東南亞被詐騙，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（16日）指出，國人誤信「暗黑打工」，赴日涉詐欺被捕案也大幅增加，去年僅5位，但今年已爆炸性增加到50位，可能是誤信免費招待日本旅遊、打工等網路訊息，呼籲國人尊重日本當地法規，不要貪圖一時報酬，深陷牢獄之災。

大國的邊陲　世界的前沿

大國的邊陲　世界的前沿

北海道地震警報解除？專家示警3種可能情境

北海道地震警報解除？專家示警3種可能情境

為守千億營收　Meta容忍中國詐騙廣告猖獗

為守千億營收　Meta容忍中國詐騙廣告猖獗

台灣要隨波逐流　還是創造主流？

台灣要隨波逐流　還是創造主流？

關鍵字：

中國日本台灣外交聯合國

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

全台下2天！　轉雨時間曝

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面