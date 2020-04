美單日激增917死創新高　洛杉磯市長搶先中央喊話：全民外出請戴口罩！

▲全美累計4745人病逝,洛杉磯市長賈西堤(Eric Garcetti)在記者會示範配戴口罩。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國新冠肺炎(COVID-19)確診人數衝破21.5萬人,幾乎是義大利11萬染疫人數的2倍,而全美1日至少通報917起死亡個案,是自疫情爆發以來,全美單日死亡人數最高的一天。洛杉磯市長賈西堤也喊話,民眾外出應該要戴上口罩,但所有醫療級N95口罩都應該留給醫院及診所的第一線工作人員。

綜合CNN、路透報導,洛杉磯市長賈西堤(Eric Garcetti)1日在記者會上表示,他其實一直在等待美國疾病管制預防中心針對戴口罩的建議,但疫情持續升溫,他決定不再等待。

賈西堤強調,400萬名市民在公眾場所都應該戴上「非醫療級」的口罩,不論是自製口罩、非醫療級口罩或甚至是大手帕都可以,就像其他國家人民採取的行動一樣,但也必須保持社交距離,使用口罩等防護裝備並不是拉近距離的藉口。

Early data suggests many who are infected are not symptomatic, which is why we are recommending you use cloth face coverings plus physical distancing for essential activities.



Do not use surgical and N95 masks, which are reserved for first responders and medical workers.