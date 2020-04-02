美單日激增917死創新高　洛杉磯市長搶先中央喊話：全民外出請戴口罩！

▲全美累計4745人病逝，洛杉磯市長賈西堤（Eric Garcetti）在記者會示範配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診人數衝破21.5萬人，幾乎是義大利11萬染疫人數的2倍，而全美1日至少通報917起死亡個案，是自疫情爆發以來，全美單日死亡人數最高的一天。洛杉磯市長賈西堤也喊話，民眾外出應該要戴上口罩，但所有醫療級N95口罩都應該留給醫院及診所的第一線工作人員。

綜合CNN、路透報導，洛杉磯市長賈西堤（Eric Garcetti）1日在記者會上表示，他其實一直在等待美國疾病管制預防中心針對戴口罩的建議，但疫情持續升溫，他決定不再等待。

賈西堤強調，400萬名市民在公眾場所都應該戴上「非醫療級」的口罩，不論是自製口罩、非醫療級口罩或甚至是大手帕都可以，就像其他國家人民採取的行動一樣，但也必須保持社交距離，使用口罩等防護裝備並不是拉近距離的藉口。

Early data suggests many who are infected are not symptomatic, which is why we are recommending you use cloth face coverings plus physical distancing for essential activities.



Do not use surgical and N95 masks, which are reserved for first responders and medical workers. — MayorOfLA (@MayorOfLA) April 2, 2020

「初期數據指出，許多感染者並沒有出現症狀，這就是為什麼我們建議使用布料等物品，外加社交距離」，賈西堤也在推特重申，「不要使用外科口罩和N95口罩，這是為急救人員和醫務工作者所準備的。」

▲美國有越來越多第一線醫護人員出面喊話，要求更多的防護裝備和設備來治療染疫者。（圖／路透）

根據美國霍普金斯大學疫情統計網站，全美已有21萬5417人染疫，5116人病逝。

總統川普1日在白宮記者會上透露，他正在考慮一項暫停往來境內疫情嚴重地區的國內航班，但此一措施將會嚴重影響航空業，紐約、紐奧良、底特律等地區的機場很有可能首當其衝，甚至其他地區也可能因疫情擴散而跟進，「關閉航空公司航班是個非常、非常、非常艱難的決定，但我們關注的是『往來疫情嚴重地區』的路線，也就是當你從一處疫區到另一處疫區，兩地疫情都嚴重的那種。」

▼ 美國總統川普。（圖／路透）