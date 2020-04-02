美單日激增917死創新高　洛杉磯市長搶先中央喊話：全民外出請戴口罩！

▲全美累計4745人病逝，洛杉磯市長賈西堤（Eric Garcetti）在記者會示範配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合外電報導
美國新冠肺炎（COVID-19）確診人數衝破21.5萬人，幾乎是義大利11萬染疫人數的2倍，而全美1日至少通報917起死亡個案，是自疫情爆發以來，全美單日死亡人數最高的一天。洛杉磯市長賈西堤也喊話，民眾外出應該要戴上口罩，但所有醫療級N95口罩都應該留給醫院及診所的第一線工作人員。
綜合CNN、路透報導，洛杉磯市長賈西堤（Eric Garcetti）1日在記者會上表示，他其實一直在等待美國疾病管制預防中心針對戴口罩的建議，但疫情持續升溫，他決定不再等待。
賈西堤強調，400萬名市民在公眾場所都應該戴上「非醫療級」的口罩，不論是自製口罩、非醫療級口罩或甚至是大手帕都可以，就像其他國家人民採取的行動一樣，但也必須保持社交距離，使用口罩等防護裝備並不是拉近距離的藉口。
Early data suggests many who are infected are not symptomatic, which is why we are recommending you use cloth face coverings plus physical distancing for essential activities.— MayorOfLA (@MayorOfLA) April 2, 2020
Do not use surgical and N95 masks, which are reserved for first responders and medical workers.
「初期數據指出，許多感染者並沒有出現症狀，這就是為什麼我們建議使用布料等物品，外加社交距離」，賈西堤也在推特重申，「不要使用外科口罩和N95口罩，這是為急救人員和醫務工作者所準備的。」
▲美國有越來越多第一線醫護人員出面喊話，要求更多的防護裝備和設備來治療染疫者。（圖／路透）
根據美國霍普金斯大學疫情統計網站，全美已有21萬5417人染疫，5116人病逝。
總統川普1日在白宮記者會上透露，他正在考慮一項暫停往來境內疫情嚴重地區的國內航班，但此一措施將會嚴重影響航空業，紐約、紐奧良、底特律等地區的機場很有可能首當其衝，甚至其他地區也可能因疫情擴散而跟進，「關閉航空公司航班是個非常、非常、非常艱難的決定，但我們關注的是『往來疫情嚴重地區』的路線，也就是當你從一處疫區到另一處疫區，兩地疫情都嚴重的那種。」
▼ 美國總統川普。（圖／路透）