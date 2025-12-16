獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭份子郭平輝罹癌辭世

▲郭平輝近日因癌離世，圖為郭平輝與妻子、愛女及家屬合照。（圖／家屬提供）



記者白珈陽／台中報導

中部地區知名黑道角頭郭平輝，近日傳出罹癌離世，享壽65歲，郭平輝生前交友廣闊，告別式將在本月29日舉行，屆時眾多政商界人士將會前往弔唁。

郭平輝18年前曾捲入TVBS「亮槍錄影帶」假新聞事件，當年他教唆黑幫份子周政保自拍影帶，在鏡頭前拉槍機恐嚇，TVBS播出該新聞後引發社會譁然，結果被踢爆影片竟是由TVBS記者史鎮康協助拍攝，而史鎮康因此事離開新聞圈後，近年因涉入刑事戰將林明佐貪污案，使得該起事件再次浮上檯面，而全案當時的幕後主謀就是郭平輝。

據了解，郭平輝今年9月被檢出罹患腫瘤，本月13日不敵病魔辭世，目前靈堂設置於某禮儀社，根據家屬提供訃聞，告別式將在29日上午10時、於台中殯儀館最大廳景福廳舉行，家屬說，應會盛大舉辦，「會很熱鬧」。

▲訃聞指出，郭平輝告別式將在29日上午10時舉行。（圖／家屬提供）



2007年3月間台中市接連發生多起槍案，起因是郭平輝與其大哥劉瑞榮之間的江湖恩怨，其中郭平輝在一起槍案中，遭槍手前往住處開槍，造成郭平輝與1名友人受傷，另外其旗下的PUB、按摩店也遭人持槍掃射。

同年月24日，周政保在南投縣草屯鎮1家汽車旅館，在鏡頭前擺放M16步槍及各式手槍，還拉槍機對外嗆聲，影像由當時擔任TVBS記者的史鎮康協助拍攝，並於同年月26日透過電視台新聞播放，一度創下1.42高收視率，但相關舉動引起社會撻伐，認為不但破壞社會治安，也違反新聞倫理，最後電視台多次發表聲明向觀眾致歉，多名高階主管下台負責 ，史鎮康也因此事離職。

周政保隨後落網，檢警追查出郭平輝為嗆聲影片幕後主使者，同年7月在高雄遭逮，郭也供稱自己主導全案，再無其他涉案人，該案郭被判刑2年有期徒刑，周則被判刑1年10月。

郭退出一線後，近年在台中擔任宮廟主委，較少過問江湖事，還多次代表廟方捐贈愛心物資，積極投入公益活動，但去年1名張姓男子假意到廟裡當志工接近郭，持槍近距離朝郭射擊，造成郭腳部受有2處槍傷，事後張落網辯稱，郭欠下詹姓乾爹300萬元不歸還，為討公道才犯案，但郭否認與詹有債務糾紛。

沒想到事隔一年，竟傳出郭平輝罹癌辭世的消息。