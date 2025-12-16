高虹安二審逆轉貪污無罪！邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

地方中心／新竹報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院審理後16日二審宣判，結果出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪，高虹安將依法盡速申請復職。對此，新竹市代理市長邱臣遠稍早回應，已責成相關局處做好交接準備，非常期待高市長回歸。

▲高虹安二審逆轉將復職，新竹市代理市長邱臣遠作出回應。（圖／地方中心翻攝）

對於二審判決出現大逆轉，高虹安今表示，「針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪污不法，對此我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。我將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。」

代理市長邱臣遠稍早也回應，「首先，恭喜高虹安市長，終於司法還她清白、公平，期待能盡快復職，回到市府團隊，跟大家一起繼續打拚，帶領市政穩定前行，希望內政部盡快通過復職申請程序。」

邱臣遠表示，在得知二審結果後，第一時間責成市府相關局處，做好交接工作，非常期待高市長回歸，回應市民的期待，「這段時間，感謝市府各級同仁的辛苦，不管是大罷免的挑戰，或市政穩定推動，大家都親力親為、如履薄冰，期待高市長盡快回歸，帶領新竹市政穩定向前，回應所有民意以及支持者的決心。」