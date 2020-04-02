日女嬰命危送醫...「肺部CT怪怪的」採檢才知染疫　44醫護被迫隔離14天！

▲院方發現女嬰的肺部出現異常陰影緊急進行採檢，才發現女嬰感染新冠肺炎。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本山梨縣一名未滿周歲的女嬰3月31日上午在自家被家人發現心肺停止(無生命徵象)，緊急被送往醫院，到院後經檢測確診感染新冠病毒。經醫護人員搶救後，女嬰雖恢復生命跡象，但情況不樂觀，目前仍在集中治療室觀察中。另外，院方也在檢測後發現，女嬰父母皆未感染新冠肺炎，因此女嬰的詳細感染路徑仍待調查。

根據《朝日新聞》報導，這名女嬰3月31日上午9時多在家中突然失去生命跡象被送往山梨大學醫學部附屬醫院救治。院方經胸部CT檢查後發現，女嬰肺部出現輕微肺炎症狀，懷疑感染新冠肺炎，因此進行2次檢測，2次採檢結果皆為陽性。

院方1日深夜召開記者會表示，造成女嬰失去生命跡象的主因仍待調查，雖然女嬰感染新冠肺炎，但由於症狀輕微，應該不是造成病況突然加劇的原因。而女嬰父母的採檢結果為陰性，目前詳細感染途徑仍待調查，

另一方面，女嬰到院時父母皆未出現感冒等症狀，因此院方當時並未懷疑女嬰可能感染新冠病毒。為此，院方目前已經安排被判定為該女嬰親密接觸者的44名醫護人員進行14天居家隔離，其餘12名患者也必須繼續觀察健康狀態。