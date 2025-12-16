增產報國！彰化溪州青農夫妻喜迎第六寶　醫院、公所加碼催生

▲溪州青農夫妻喜迎第6胎，皓生醫院及鄉長齊慶賀。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

在台灣普遍面臨少子化挑戰的今日，溪州鄉卻傳來令人振奮的溫暖喜訊！一對年輕夫妻不畏養育壓力，日前在員林皓生醫院順利迎來家中的第六個孩子。這個逆勢增產報國的好消息，立刻成為地方美談，也讓各界紛紛送上最實際的祝福。

這對令人敬佩的父母是37歲的王爸爸與28歲的周媽媽。王爸爸本身在溪州務農，種植芭樂，是鄉內努力的青年農民；周媽媽則是全心在家照顧孩子。夫妻倆從第一胎到現在第六胎，全都在皓生醫院生產，他們的前五胎是3男2女，第六胎再添一名男丁，身體健康，家中可說是熱鬧非凡。

▲溪州青農王姓夫妻在皓生醫院順產第６胎，院長送上表揚狀及出生禮包。

雖然孩子眾多，但夫妻倆對教養親力親為，家庭氣氛和樂。目前最大的孩子就讀國小六年級，已經會幫忙照顧弟妹，爺爺奶奶也含飴弄孫，全家一同迎接新生命的到來。

皓生醫院院長蔡宗冀特別準備了「出生順產六胞胎表揚狀」和出生大禮包，親自祝賀這個難得的家庭。蔡院長感動地表示，近幾年能生育到第六胎的家庭真的非常稀少，全國出生率0.8%-0.9%。「他們一個家庭，可以說是肩負了六、七個家庭的未來！」他更笑稱要恭喜王爸爸是「最勇敢、最強壯的男人」，並感謝他們為提振社會生育力做出的貢獻。

▲溪州青農夫妻喜迎第6胎，哥哥開心的親吻小弟弟。

溪州鄉長江淑芬聞訊後，也立刻帶著全鄉的祝福，親自到醫院探視產婦與寶寶。她不僅帶來了鄉公所針對第六胎發放的36,000元生育津貼，還個人加碼了一個20,000元的大紅包，用最實際的行動表達支持與祝賀。

江鄉長也藉此機會宣傳溪州鄉自明年（115年）1月1日起實施的 「全新加碼生育補助條例」 。新制度採累進加碼，補助額度大幅提升，第一胎6,000元，第二胎12,000元，第三胎18,000元，第四胎26,000元，第五胎（含）以上，每胎36,000元，雙胞胎60,000元，三胞胎80,000元，新生兒滿1至3足歲，每年還可再領3,000元生日禮金。

江淑芬鄉長強調，生育率是地方活力的關鍵指標。鄉公所希望透過這些實質的福利政策，減輕年輕家庭的經濟負擔，讓他們「敢生、願養、留得住」，安心在溪州落地生根。公所會持續努力，打造更完善的友善育兒環境，期盼吸引更多家庭願意增產報國，讓溪州鄉充滿孩子的歡笑聲，孕育更多未來的希望。