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亞馬遜「全球11間倉儲」爆確診！他罷工要求「更多防疫措施」慘被解雇

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▲亞馬遜,Amazon,倉儲,美國,紐約,史泰登島,Staten Island,罷工,新冠肺炎。（圖／路透）

▲亞馬遜（Amazon）位於美國紐約史泰登島（Staten Island）的倉儲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）已有11間倉儲傳出員工確診，美國紐約史泰登島（Staten Island）的倉庫也有1名職員中鏢。31歲的管理助理斯莫斯（Chris Smalls）與其他人30日發起罷工，要求更完善的防疫措施，當晚卻遭到解雇，「亞馬遜寧可掩飾問題，也不願採取行動，保護員工與社區的安全。」

亞馬遜的史泰登島倉儲上周一名員工確診，斯莫斯與數名同事離開工作崗位，要求公司暫時關閉、清潔倉庫，並針對需要自我隔離或身體不適的人提供有薪假，30日更發起罷工，要求更完善的防疫措施。

綜合《商業內幕》、《紐約郵報》報導，斯莫斯在亞馬遜工作5年，育有3個小孩，他在罷工當晚接到一通電話，被通知已遭解雇，「他們大概是因為我站出來說話而對我復仇……我非常憤怒與失望，但並不震驚。就像平常一樣，亞馬遜寧可掩飾問題，也不願採取行動保護員工與社區的安全。」

▲亞馬遜,Amazon,倉儲,美國,紐約,史泰登島,Staten Island,罷工,新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國紐約史泰登島的亞馬遜倉儲員工發起罷工，要求更完善的防疫措施。（圖／路透）

亞馬遜發言人基許（Kristen Kish）證實消息，但她指出，斯莫斯曾與確診員工接觸，被指示在家隔離並享有有薪假，30日卻仍來到工作現場，數度違反社交距離守則，「將團隊置於危險之中，這是不可接受的。基於上述多項安全議題，我們已經終止他的雇用。」

亞馬遜全球倉儲系統中，至少11間倉庫發生新冠肺炎確診，面臨防疫政策不足的批評，義大利分部員工上周也因類似議題發起抗議。公司表示，已經採取「極端措施」保護職員健康，包括加強清潔、取得安全防護設備、要求保持安全距離，實施體溫檢測等等，並質疑罷工人數並非員工所說的50人，而僅有15人。但是，斯莫斯指出，雖然亞馬遜得知接觸史，他仍被允許來上班好幾天的時間。

紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）認為，亞馬遜的解僱是「可恥的」，她正在考慮所有法律行動，也呼籲美國全國勞資關係委員會（NLRB）展開調查，「在紐約，法律明文規定組織（工會）的權利，任何相關管理階層的報復舉動都被嚴格禁止，在許多紐約人掙扎著、深深擔憂安全的時刻，此舉不僅不道德也是不人道的。」

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