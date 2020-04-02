日大學辦「遠端畢典」　大前研一隔空幫撥穗...分身機器人穿學士服代領證書

▲BBT大學校長大前研一幫分身機器人撥穗。（圖／翻設自BBT大學官網）

記者王佩翊／編譯

日本新冠肺炎持續升溫，然而3月正值畢業季，許多學校因此取消畢業典禮，讓畢業生大喊可惜。沒想到由知名管理學家大前研一經營並兼任校長的BBT大學（Business Breakthrough大學）28日舉辦了一場遠端的「線上畢業典禮」，讓機器人「newme」代替學生進行撥穗儀式，而學生不只能夠以視訊與大家長大前研一進行對話，更能透過系統從遠端親自操控「分身機器人」，是全球第一場導入newme機器人的畢業典禮。

根據BBT大學官網指出，此次導入畢業典禮的「分身」newme是由全日空控股公司獨立開發設計的互動式機器人，newme機器人原本是被設計用來為身體不便的人提供「遠端旅遊」體驗，透過遠端技術與機器人的結合，讓人類能夠超越物理限制，彷彿身歷其境。

為了減少新冠肺炎感染的可能性，BBT大學破天荒地導入最新科技舉辦了遠端畢業典禮，讓這次參加畢業典禮的4名畢業生（大學2名、研究所2名）待在家中也能夠「親手」接下由校長大前研一頒發的畢業證書。在典禮過程中，newme上的螢幕會呈現出畢業生的臉，等到司儀唱名後，畢業生就可以透過系統遠端操控機器人，讓機器人走到台前接下證書。此外，其他的學生也可以透過雲端視訊會議系統Zoom「線上觀禮」，大大地減低群聚感染的可能性。

▲其他學生也能透過視訊軟體線上觀禮。（圖／翻設自BBT大學官網）

一手籌畫此次遠端畢業典禮的幕後功臣，正是任教於BBT大學經營學院國際經營學系的系主任谷中修吾。谷中表示，很高興這次能在防疫的非常時期導入機器人，完成兼具溫暖的線上畢業典禮。如果未來還有在苦惱是否該舉辦入學典禮或畢業典禮的教育機構，希望此次BBT的措施能夠提供其他學校作為參考。

▼ 大前研一頒發畢業證書。（圖／翻設自BBT大學官網）