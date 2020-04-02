　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日大學辦「遠端畢典」　大前研一隔空幫撥穗...分身機器人穿學士服代領證書

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 遠端線上畢業典禮，分身機器人。（圖／翻設自BBT大學官網）

▲BBT大學校長大前研一幫分身機器人撥穗。（圖／翻設自BBT大學官網）

記者王佩翊／編譯

日本新冠肺炎持續升溫，然而3月正值畢業季，許多學校因此取消畢業典禮，讓畢業生大喊可惜。沒想到由知名管理學家大前研一經營並兼任校長的BBT大學（Business Breakthrough大學）28日舉辦了一場遠端的「線上畢業典禮」，讓機器人「newme」代替學生進行撥穗儀式，而學生不只能夠以視訊與大家長大前研一進行對話，更能透過系統從遠端親自操控「分身機器人」，是全球第一場導入newme機器人的畢業典禮。

根據BBT大學官網指出，此次導入畢業典禮的「分身」newme是由全日空控股公司獨立開發設計的互動式機器人，newme機器人原本是被設計用來為身體不便的人提供「遠端旅遊」體驗，透過遠端技術與機器人的結合，讓人類能夠超越物理限制，彷彿身歷其境。

為了減少新冠肺炎感染的可能性，BBT大學破天荒地導入最新科技舉辦了遠端畢業典禮，讓這次參加畢業典禮的4名畢業生（大學2名、研究所2名）待在家中也能夠「親手」接下由校長大前研一頒發的畢業證書。在典禮過程中，newme上的螢幕會呈現出畢業生的臉，等到司儀唱名後，畢業生就可以透過系統遠端操控機器人，讓機器人走到台前接下證書。此外，其他的學生也可以透過雲端視訊會議系統Zoom「線上觀禮」，大大地減低群聚感染的可能性。

▲▼ 遠端線上畢業典禮，分身機器人。（圖／翻設自BBT大學官網）

▲其他學生也能透過視訊軟體線上觀禮。（圖／翻設自BBT大學官網）

一手籌畫此次遠端畢業典禮的幕後功臣，正是任教於BBT大學經營學院國際經營學系的系主任谷中修吾。谷中表示，很高興這次能在防疫的非常時期導入機器人，完成兼具溫暖的線上畢業典禮。如果未來還有在苦惱是否該舉辦入學典禮或畢業典禮的教育機構，希望此次BBT的措施能夠提供其他學校作為參考。

▼ 大前研一頒發畢業證書。（圖／翻設自BBT大學官網）

▲▼ 遠端線上畢業典禮，分身機器人。（圖／翻設自BBT大學官網）

ET快訊
台灣捐1000萬片口罩　醫憂心曝「唯一疑慮」：絕對不能出問題
19歲天才工程師！「台大少女」當上區塊鏈公司技術長
清明掃墓「年輕人超常做的事」最容易卡到陰！　5大禁忌踩雷就慘
國衛院研發出新冠肺炎快篩試劑！最快10分鐘有結果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日大學辦「遠端畢典」　大前研一隔空幫撥穗...分身機器人穿學士服代領證書

澳媒：退役解放軍搜刮醫療物資　3倍價銷中國

湖北10蝙蝠洞發現300冠狀病毒　釀實驗室陰謀論…研究員徒手抓影片曝光！

以色列衛生部長感染新冠肺炎！　情報局首長確定隔離

尚丹號4死8確診…請求2日佛州上岸　川普出手解決：英加將接回公民

獨／紐約現況直擊「第五大道如陰屍路場景」　確診破8萬！街上人車淨空死寂

身體勇不怕死？東京40%感染者不到40歲...年輕人愛玩成隱藏高風險群

美單日激增917死創新高　洛杉磯市長搶先中央喊話：全民外出請戴口罩！

一夜通報563死亡病例打臉佛系防疫　英太平間不夠用「狂蓋停屍場堆遺體」！

以台灣為例！　CNN：亞洲「戴口罩」防疫也許才是對的

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

小甜甜公開家中收藏...小S「想炸掉妳家」　大嗆：難過妳會6年交不到男友

日大學辦「遠端畢典」　大前研一隔空幫撥穗...分身機器人穿學士服代領證書

澳媒：退役解放軍搜刮醫療物資　3倍價銷中國

湖北10蝙蝠洞發現300冠狀病毒　釀實驗室陰謀論…研究員徒手抓影片曝光！

以色列衛生部長感染新冠肺炎！　情報局首長確定隔離

尚丹號4死8確診…請求2日佛州上岸　川普出手解決：英加將接回公民

獨／紐約現況直擊「第五大道如陰屍路場景」　確診破8萬！街上人車淨空死寂

身體勇不怕死？東京40%感染者不到40歲...年輕人愛玩成隱藏高風險群

美單日激增917死創新高　洛杉磯市長搶先中央喊話：全民外出請戴口罩！

一夜通報563死亡病例打臉佛系防疫　英太平間不夠用「狂蓋停屍場堆遺體」！

以台灣為例！　CNN：亞洲「戴口罩」防疫也許才是對的

還有39死刑犯待伏法！妻女被絞殺　家屬下跪淚求「快執行」：他活著對我是折磨

各縣市防疫包！妹子超驚喜「桃園普渡、新竹辦桌」　笑曝：最有趣的是宜蘭

懷疑女友出軌！暴怒男出拳狂毆逼脫光光　下秒猛巴下體：妳很髒…她崩潰提告

中職／樂天桃猿超前部署　推出Rakuten Girls口罩

樓上漏水家裡滴出「鐘乳石」…抗戰7年鄰居不甩全家崩潰搬逃　結局超展開

北市各機關場所4/9日起「一律配戴口罩」　否則拒絕進入

蔡英文宣布捐1000萬片口罩　鄭運鵬建議：加開產線援助友邦

日大學辦「遠端畢典」　大前研一隔空幫撥穗...分身機器人穿學士服代領證書

澳媒：退役解放軍搜刮醫療物資　3倍價銷中國

穿高跟鞋拍廣告...跳躍畫面釀職災　林可彤猛力撞擊當下站不起來

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

國際熱門新聞

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

有症狀就釘死大門　北韓一家5口隔離亡

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

台灣捐口罩　歐盟執委會主席發表聲明感謝

蔡總統宣布捐口罩　歐盟主席首度公開感謝台灣

成龍、史特龍被點名也拍過色情片

援助國際1000萬片口罩　英荷波比：感謝台灣

美神經外科權威　染新冠病毒病逝

即／美國確診病例破20萬　全球確診90萬

22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳

紐約單日391死！州長下令：關閉所有遊樂場

義大利確診破11萬　WHO：全球4萬死

美機密報告「認證」中國隱匿疫情：低報數字

外媒：挺台加入WHO力道前所未見

更多熱門

相關新聞

鄭運鵬建議：加開口罩產線助友邦

鄭運鵬建議：加開口罩產線助友邦

總統蔡英文1日宣布，我國將會捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重的國家，其中包含歐洲和美國，讓大家看見「Taiwan is helping」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬2日受訪時表示，這種特殊事件不是每年都會有，建議政府可以考慮加開專門用來援助友邦的口罩生產線，長期支援。

澳媒：退役解放軍搜醫療物資3倍價銷陸

澳媒：退役解放軍搜醫療物資3倍價銷陸

檢測試劑打假　陸推10項新政

檢測試劑打假　陸推10項新政

盧秀燕緊急召開29局處長防疫視訊會議

盧秀燕緊急召開29局處長防疫視訊會議

微軟明年6月前活動擬全數改以線上形式

微軟明年6月前活動擬全數改以線上形式

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19BBT大學大前研一

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

潔哥真的懷孕了！結婚3個月一發就中

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

新冠確診患者推倒女護士　「毆打咬臉」想逃出隔離

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

N號房事件繼續燒　網翻出曾「與未成年性交易」男星

威秀求政府下令「電影院全關閉」

有症狀就釘死大門　北韓一家5口隔離亡

陸老闆鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」

獨／小薰認愛14個月全家挺　鄭人碩「填補癌母空缺」成關鍵

陳子強離婚7年突宣布：完成登記了

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面