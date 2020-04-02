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以色列衛生部長感染新冠肺炎！　情報局首長確定隔離

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▲▼ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu，左）與衛生部長利茲曼（Yaakov Litzman，右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲截至1日，以色列染疫人數增至6092人，26人病逝。圖為以色列總理納坦雅胡（左）與衛生部長利茲曼（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列衛生部2日證實，現年71歲衛生部長利茲曼（Yaakov Litzman）與妻子查瓦（Chava）的新冠病毒檢測結果呈現陽性，目前正在接受隔離治療，身體狀況良好。利茲曼是以色列最高層級的染疫官員，根據聲明，過去2周所有與夫婦倆接觸過的人都將被通知接受隔離。

綜合《以色列時報》、《國土報》報導，利茲曼與查瓦依照衛生部的指示進行隔離觀察，未來將會在家上班。根據衛生部指導方針，以色列情報機構「摩薩德」首長柯恩（Yossi Cohen）、國家安全委員會主席本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）等人確定要接受隔離。

目前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已得知利茲曼確診的消息。只不過，為了應對疫情，納坦雅胡與利茲曼近期共同參與多場重要會議，且許多政府人員、衛生體系人士也都在場，這也意味著部分高階官員們也可能需要接受隔離，但部分討論是透過視訊會議或是電話進行，影響範圍仍有待確認。

▼ 以色列總理納坦雅胡現已接受隔離，因為助手帕魯克（Rivka Paluch）確診。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／達志影像／美聯社）

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