相愛44年羨煞鄰！夫妻隔離中「深夜爆激烈口角」她隔天倒臥家中送醫不治

▲英國威爾斯一名67歲婦女與丈夫隔離在家,卻在此期間採慘遭謀殺。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合報導

來自英國威爾斯的67歲婦女露絲(Ruth Williams)於29日早上被發現在家中受傷、失去意識,送醫後不治死亡,她的69歲丈夫安東尼(Anthony Williams)遭指控謀殺。據了解,這對夫妻結婚44年,被鄰居親友公認「感情很好」,沒想到卻在自我隔離期間發生悲劇。

根據《鏡報》,格溫特郡(Gwent)警方29日上午6時50分接獲通報,抵達位於昆布蘭(Cwmbran)的一處民宅。露絲昏迷不醒、失去意識,被送往皇家格溫特醫院(Royal Gwent Hospital)以後宣告死亡。安東尼當天落網,並被指控謀殺,目前仍在拘留中。

