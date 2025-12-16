槍戰畫面曝光！澳警衝現場40公尺外「躲樹後開火」　槍手倒下

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲14日夜間發生震驚全球的大規模槍擊事件，一對父子檔開火濫射，造成包含槍手在內共16人死亡、數十人受傷，其中年紀最小的受害者僅10歲。最新流出的現場影片顯示，一名英勇警察躲在樹的後方連續開槍，隨後50歲槍手薩吉德（Sajid Akram）倒下，阻止更大規模傷亡。

▲父子檔開火濫射，造成包含槍手在內共16人死亡、數十人受傷。（圖／達志影像／newscom）

雪梨晨驅報、News.com.au、太陽報等報導，當時警員持槍接近槍手並躲在樹的後方，接著朝著2名槍手所在的橋連開數槍，隨後50歲槍手薩吉德中彈倒下，24歲槍手納維德（Naveed Akram）繼續與警方對峙交火。軍事服飾品牌Coral Sea Raiding Co上傳的影片聲稱，該警員距離槍手約40公尺，使用新南威爾斯警方配發的格洛克手槍連開3槍。

這段影片是數百名火速趕赴現場支援的警力之一，新南威爾斯州警方尚未確認開槍打中薩吉德的員警身分。目前警方正對這起重大事件展開調查。24歲槍手納維德目前在醫院搶救中。

▲死者年齡最小才10歲，若加上槍手薩吉德的死，整起事件總計有16人死亡。（示意圖／路透，下同）

這對父子檔開槍掃射奪走15條人命，死者年齡最小才10歲，若加上槍手薩吉德的死，整起事件總計有16人死亡。另有超過40人受傷，有多人仍在與死神搏鬥。

年僅10歲女童瑪蒂爾達（Matilda）是這起槍案最年幼罹難者，親屬林娜（Lina）悲痛表示，瑪蒂爾達是一名快樂、開朗的孩子，「我仍希望這不是真的 ……我再也看不到她的笑容了，只能從照片中懷念」。

另外，警員戴森（Scott Dyson）與見習警員希伯特（Jack Hibbert）在槍戰中嚴重受傷，目前正在醫院接受治療。根據案發現場照片，首批趕到現場的其中一輛警車擋風玻璃滿是彈孔。