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軍事訓練役男誤食「倒吊子」送醫不治　八軍團：死因仍待檢察官判定

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▲7旬老翁疑似吃到檳榔王休克，送醫不治。（圖／記者林紳旭攝）

▲呂姓役男疑似誤食檳榔的「倒吊子」昏迷。（圖／記者林紳旭攝）

記者林銘翰／台北報導

國軍一名軍事訓練役呂姓役男上月24日在家休假期間，疑似誤食檳榔的「倒吊子」昏迷，送醫不治後死亡，這也是軍事訓練役實施以來，首次有役男因為吃倒吊子死亡的案例。八軍團2日表示，死因仍待檢察官判定，報告約在1個月後出爐，軍方全力協助家屬處處理後事，並提供必要時之協助。

據了解，該名呂姓役男平時就有吃檳榔的習慣，今年2月赴陸軍官校南區訓練中心入營，完成第一階段的入伍訓練後，並在3月21日至24日返家實施結訓假，23日晚間在住家附近購買一包檳榔，隨即在深夜被家人即發現吃完檳榔後昏倒，雖經送醫搶救，但部隊幹部抵達時就已身亡。

八軍團表示，雖然家屬認為呂姓役男是誤食檳榔王倒吊子而死亡，但死因仍待檢察官判定，報告約在1個月後出爐，軍方正全力協助家屬處理後事，並提供必要時之協助。

▲▼「倒吊子」外觀與檳榔無異，易誤食！ 。（圖／東森新聞）

▲「倒吊子」外觀與檳榔無異易誤食。（圖／東森新聞）

事實上，倒吊子含有植物鹼（檳榔鹼）是一般檳榔2倍以上，成份特殊，也有稱「土產搖頭丸」，引發的亢奮效果因個人體質而異，有人冒冷汗慢慢代謝，也有人因為引發心律不整，嚴重至休克喪命。

儘管檳榔在產地採收時，農會都會挑選過濾，不會販售倒吊子給民眾，但過去仍有許多誤食死亡案例，例如2010年1月曾發生29歲陳姓男子元旦徹夜飲酒狂歡，隔天還幫忙買早餐、檳榔，未料一吃就吃到檳榔王，衝進廁所嘔吐後痛苦倒地抽筋，甚至昏迷尿失禁，最後送醫不治。2012年9月前職棒選手龐玉龍在台北市經營水果攤，未料竟在攤子前聊天時突然倒地，朋友懷疑就是誤食了檳榔王引發猝死。

林口長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，植物鹼屬於神經毒素的一種，服用過量會引發心律不整，嚴重導致休克，中毒案例十分罕見，其中就屬倒吊子最多；雖然目前針對植物鹼沒有解毒劑，患者若中毒導致呼吸衰竭、休克，送醫後將插管、施打強心針急救。

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