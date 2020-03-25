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國軍防疫包18項物資一次看　官兵連洗澡都要使用「分流小卡」

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▲▼國軍開箱18項物資的「防疫包」。（圖／總統府提供）

▲國軍開箱18項物資的「防疫包」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

由於新冠肺炎持續蔓延，國軍也為了防堵疫情超前部署。總統蔡英文24日到陸軍步兵203旅視察，該單位就展示「防疫包」，只要有官兵有疑似症狀出現，拿了就可直接隔離，內容物共有18項物資。

打開「防疫包」，除了內衣、內褲、毛巾、襪子、口糧、濕紙巾、牙膏、拖鞋、衛生紙、牙刷、肥皂、刮鬍刀等盥洗用品之外，也搭配枕頭、夏季涼被，同時搭配防疫需求，也有準備口罩、酒精，共18項物資。

依照203旅的規劃，每一個連會準備10個「防疫包」，官田營區有20連，就準備了至少200個防疫包，而且都有設置小型隔離區，只要有官兵出現疑似的症狀，就可直接拿了「防疫包」火速隔離，避免疫情在營區內擴散。

世界各國的國軍都面臨部隊有人確診的案例，我國軍不敢懈怠，目前國防部已規劃「分區分流」及「異地辦公」，規劃分隔各辦公室處所作業人員。

值得一提的是，國軍往往最常製作小卡給官兵，這次也不例外，分區製作「分流小卡」，律定每一個人的行動、用餐，以及使用浴室規劃，避免交叉感染的風險。

另外，依照203旅的規劃，還特別準備了「防疫包」。其實，當過兵的人就知道，其實本來就會公發一個俗稱的「黃埔大背包」，這次則是結合黃埔背包、急難包的概念，而發展「防疫包」。

▼總統蔡英文視察國軍「防疫包」。（圖／總統府記者聯誼會）

▲▼總統蔡英文視察國軍「防疫包」。（圖／總統府記者聯誼會）

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