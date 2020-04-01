交通紓困2.0／交通部「補貼觀光運輸業薪水」救產業　司機每月1萬最快明拍板

▲疫情衝擊觀光業。（圖／記者張一中攝）

記者李宜秦／台北報導

受到新冠肺炎衝擊，交通部推出紓困2.0，擬連續3個月，針對旅行社每家補貼10萬元，另針對觀光從業人員每人每月補貼2萬元。針對同樣受到影響的計程車、遊覽車司機，則每人每月補貼1萬元，預計4月中旬前同步上路。行政院預計明（2）日召開院會，會上擬將拍板通過紓困2.0的各項方案。

交通部針對每家旅行社，補貼10萬元營運負擔補貼，連續3個月共補30萬元，分公司每家每月則可補5萬元，據交通部統計，至2月底全國共3990家旅行社，分公司850家，經費初估10.6億元。

員工薪資補貼部分，交通部將針對旅行業、旅宿業、觀光遊樂業從業人員，每人每月2萬元，連續補貼3個月，每人可得6萬元。若觀光業者每月報名人才培訓計畫，上滿每月可得18960元補貼，等於每人連續3月可得78960元。

▲我國觀光客歸零，觀光運輸業叫苦連天。（圖／記者屠惠剛攝）

但同樣生計受到影響的計程車、遊覽車也喊苦，加上沒有雇主，生計受到嚴重衝擊，後續還可能會被後續車貸壓垮，因此交通部長林佳龍也提議比照觀光從業人員模式辦理，每人每月補貼1萬元，連續補貼3個月。

據了解，因為所需經費不小，交通部長林佳龍有在跟行政院討論，並獲得總統蔡英文大方向支持。據交通部統計，目前計程車司機約9萬多人、遊覽車司機1.6萬人，總數超過10萬人，上路時程希望可以跟觀光旅宿業同時上路，預計4月上中旬。