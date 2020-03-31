吳敦義悼郝柏村、王文燮：「兩位是我很敬重的前輩」



▲前國民黨主席吳敦義。（資料照／記者李毓康攝）



記者蘇晏男／台北報導



前行政院長郝柏村30日病逝，享嵩壽101歲，不少政治人物發文哀悼。對此前國民黨主席吳敦義當晚也在臉書表示，「昨天王文燮將軍、今天郝柏村將軍，都離開了我們」，願逝者安息，謝謝他們對國家一生的奉獻。

吳敦義說，這幾天一直有令人悲傷的消息傳出來，郝柏村跟王文燮「都離開我們了」，兩位都是軍中與國民黨內，他很敬重的前輩，「願逝者安息，家屬節哀，也謝謝他們對國家一生的奉獻」。

郝柏村30日下午2時47分，因中風引發器官衰竭，病逝於台北內湖三軍總醫院，據悉郝柏村去年4月中風後，左手左腳有點行動不便，不過狀況穩定。郝柏村一生戎馬，除行政院長的經例外，年輕時參與過八年抗戰、金門823砲戰等，後來也擔任過陸軍總司令及參謀總長。

而王文燮則曾任國防部前副部長、聯勤司令部總司令與陸軍八軍團司令等重要軍職，惟他29日清晨行經新北市永和區環河快速道路時，自撞分隔島送醫不治，享年87歲；警方初判肇事原因，恐是因年事已高，反應不夠迅速，不熟路況下自撞。

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