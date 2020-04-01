財稅紓困2.0／紓困補助、醫護人員危險津貼擬免稅　財稅加碼一次看

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衝擊國內內需市場，總統蔡英文出面宣布要再擴大紓困方案，總金額要拉高到1兆5百億元。財政部除了追加特別預算之外，也會盤點醫護人員、清潔人員等津貼與企業、計程車司機的紓困補助研議可以免稅。

特別預算 追加1500億元

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總統蔡英文宣布，因應新冠肺炎，在第二階段的特別預算部分將達到1500億元規模，將會修改特別預算法案追加預算，政府要做產業跟庶民大眾後盾，加強加快加碼紓困方案，而追加的預算則由主計總處統籌分配。

財政部長蘇建榮表示，之前600億元的特別預算，其中300億元是前幾年的歲計賸餘來因應，舉債300億元；第二階段追加1500億元也以舉債因應，整體舉債大約1800億元

醫護人員的津貼、企業紓困補助 可以免稅

依據紓困條例的規範，財政部正在盤點政府的津貼、補助是否可以免稅，最為外界所關注的就是醫護人員的危險津貼每日1萬元，是否可以免稅。

賦稅署署長李慶華表示，正在盤點的除了計程車司機的補貼、醫院的清潔工、以及勞動部鼓勵減班休息的勞工趁此時間進行訓練的補貼等。企業方面，政府給予航空公司、遊覽車業、大眾運輸業的紓困、補助等，都可以免稅。李慶華表示，盤點內容也包含是否可以用現行法規解釋，如果不行就要增修紓困條例。