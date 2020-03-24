國軍「懇親不辦了」！部隊帶枕頭自創「防疫包」全面備戰





▲蔡英文視導203旅。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

面對新冠肺炎疫情持續升溫，總統蔡英文24日前往台南，視導陸軍步兵203旅，了解部隊的防疫整備情形。203旅旅長陳生平表示，新兵接訓總共要量三次體溫才能正式報到，同時，部隊也備有「防疫包」因應防疫工作。

針對部隊的防疫工作，陳生平表示，新兵接訓總共要接受三次的量體溫，第一次在區公所，上車前要再量一次，最後進入營區量第三次，同時，區公所量體溫工作也可以在營區透過視訊了解現場狀況，如果新兵有出現發燒情況隨即請回延訊，另外，懇親等活動也取消舉辦。

此外，陳生平也介紹，因應疫情升級，部隊也備有「防疫包」。防疫包的概念類似地震等災難來臨時的緊急救難包，裡面有公發的枕頭及個人物品，也備有防疫需求的酒精瓶等，如果疫情升級官兵可以隨時帶著走，因應異地辦公需求。

蔡英文致詞時表示，203旅是南部地區軍事訓練役接訓的大本營，肩負的使命，是要讓年輕世代瞭解國軍任務，強化他們對國軍支持的重要使命，「剛剛我看完各位的訓練，也看到了周密的防疫程序，我期許203旅，未來在全民國防上也能扮演更為重要的角色」。

蔡英文也向國軍致謝，「不僅是我本人，社會也看到了，在防疫作戰上，國軍戮力完成任務。這是一支可信賴的部隊，平時保護人民、戰時保衛我們的國家。在這裡，我要代表全體國人，再次感謝國軍的付出與努力。」

▼防疫包。（圖／記者蔣婕妤攝）