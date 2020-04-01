經濟紓困2.0／水電費最多打七折　加碼好康一次看懂！

▲為振興內需市場，政府紓困措施將加碼，擬擴大水電費減免額度。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重擊國內內需市場，蔡英文總統出面宣布要再擴大紓困方案，總金額要拉高到1兆5百億元。據了解，經濟部已研議紓困2.0政策，其中針對營業額衰退超過五成的企業，水電費減免可望從10%擴大至30%，為期一年，不分製造業與服務業，但有單一公司上限，將待行政院拍板後實施。

艱困產業員工薪資補助再加碼

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行政院上週拍板加碼紓困方案，行政院政委龔明鑫、經濟部長沈榮津周末繼續帶團隊為產業拚紓困，其中，餐飲、百貨與購物中心、婚紗業、會展產業等從業人員，可望比照觀光業員工給予薪資補助，每月上限2萬元，補助期間共三個月，本周拍板、最快四月上路。

針對員工薪資補助，官員指出，適用企業預計前提須符合三要件，業績衰退達五成以上、未實施減班休息補助方（即放無薪假）、減薪未達兩成，預估60萬員工可望受惠，不含交通部管轄企業。

依據規劃，艱困企業將比照觀光產業給予一次性補助，約5至20萬元不等，並依據企業員工規模分級補助。

水電費擴大減免

在減輕國內產業營運成本方面，經濟部也祭出水電費擴大減免。

電費新增擴大營收衰退五成艱困企業減免，針對商業等低壓用戶打七折，每月上限30萬元；高壓用戶折扣亦上看三成，每月上限為300萬元，將回溯自三月起實施半年。

水費方面，經濟部規劃，國內產業所有「營業」用水折扣10％，每月上限7,000元；營收衰退五成以上，減免30％，每月上限2萬元。

依據經濟部規劃的電費減免，由於夏月電價平均漲幅約13％到27％，紓困減免方案的減免幅度，對大部分用電未到最高級距的中小企業而言，將比取消夏月電價來得更優惠。

另外，為振興內需市場，經濟部已在規劃先推出「酷碰折扣券」，讓消費者在實體或電商數位平台消費可望打折20%到25％，不必綁國民旅遊住宿及可跨區使用，將待疫情和緩後再上路。