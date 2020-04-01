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勞工紓困2.0／勞動部研擬「僱用獎助」擴大為「安穩僱用」　還可到公部門打工　

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衝擊國內內需市場，總統蔡英文出面宣布要再擴大紓困方案，總金額要拉高到1兆5百億元。勞動部今（1）日表示，目前已經有研擬新的相關紓困方案，明天將會在臨時院會進行討論。

勞動部表示，明日雖為清明連假期間，但為了縮短立法時間，政院將加開臨時院會，針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」進行討論，目前勞動部已擬定幾項針對勞工的紓困方案送進行政院了，等待明天會議結束就會統一公告。

請繼續往下閱讀...

目前，在第一波紓困中，勞動部已從就安基金編列30億元，再加上就保基金原本的公務預算，總共準備好41億2500萬元，推出多項紓困措施幫助勞工與企業度過疫情。包含「充電再出發2.0」、「安心就業計畫」、「失業給付」、「增辦失業勞工子女就學補助」、「安全設備改善協助對象及受影響行業別」、「員工工作生活平衡措施」、「僱用獎助措施」、「擴大創業鳳凰貸款對象」、「提供微型創業鳳凰及就業保險失業者已貸款戶還款緩衝之優惠措施」。

另外，未來也會將舊有的「僱用獎助措施」擴大成「安穩僱用計畫」，凡是雇主在疫情期間聘僱失業勞工即有補貼可領；以及非典型就業方案，主要將針對時薪工作者進行保障，只要是打工族受疫情影響而被減班休息，就可來申請分典型就業方案，就可暫時到公部門工作。

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