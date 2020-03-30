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陸軍機一來「國軍就要起飛」　前國防部長楊念祖：增加台灣防禦壓力

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▲▼共軍再次繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

▲解放軍軍機2月以來多次繞台，國軍戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共軍機2月以來多次在台灣周圍活動，甚至首次夜航接近台灣防空識別區（ADIZ），令人擔憂台海局勢是否有新變化。前國防部長、高等政策研究協會秘書長楊念祖表示，中共最近在台海的演訓，都集中在海峽中線以西，或是穿越中線，「這些動作越來越頻繁，會造成我方軍事任務的緊張，頻率增加，防禦壓力也會增加。」

楊念祖在接受《中評社》專訪時指出，最近幾個月中共在台海演訓的作為，都是在靠近「海峽中線」或是南部，與過去中共軍事進行遠海長航演訓路線不同，過去都在東面海域進行，但是最近幾次都集中在「海峽中線」以西，或是穿越「中線」，對台灣的緊迫感很深，挑釁意味很重。

楊念祖提到，當然國軍按照作戰準則，緊急起飛去攔截，或是廣播要求退出這個區域，「但這些動作越來越頻繁，會造成我方軍事任務的緊張，頻率增加，防禦壓力也會增加。」

▼解放軍公布繞台照片。（圖／翻攝空軍發布）

▲▼解放軍空軍再次組織轟-6K編隊進行繞台任務，殲-11B/BS首次擔任護航戰鬥機。（圖／翻攝自空軍發布）

楊念祖認為，大陸軍機動作頻頻有多重目的，因為解放軍要強化演訓，加上最近周邊國家不只解放軍，美軍等也都會有例行活動，這是因為此時氣候以及海象適合演訓，過去也通常都是這時候演訓，進入五、六月就是颱風季節，但演訓強度以及方式有區別，這方面要密切關注。

他強調，解放軍進行不同演訓、強化海、空等軍事力量展現，「傳達訊息給台灣是不要輕舉妄動、不要冒進」，加上美軍也在附近演訓，解放軍也是關心美軍新軍事力量的展現。

大陸軍機3月16日首度夜航接近台灣防空識別區（ADIZ），楊念祖認為，夜間航行是代表中國大陸能力加強，不管白天、晚上都能出任務，解放軍必然要強化全方位、全天候的能力，「不是只有白天或是只有風平浪靜才會出任務，展現24小時出擊任務，加強演訓的能力，展現出全時間掌握這方面軍事，主要是加強針對台灣，這對台灣的軍事壓力會更大。」

▼解放軍戰機在海峽中線附近「夜航」，國軍戰機起飛監控。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲▼在解放軍戰機在海峽中線附近實施夜航後，立委王定宇在臉書發出戰機起飛的照片。（圖／翻攝自王定宇臉書）

楊念祖進一步分析，大陸軍機這幾次行動與過去路線不太一樣，過去大陸多是進行長航演訓，不管是大陸軍機、軍艦都是集中在台灣東邊活動，像是遼寧號或是軍機都是在釣魚台附近。

楊念祖還說，台灣在西太平洋第一島鏈，固守宮古海峽、巴士海峽，大陸機艦演訓時，必須要經過宮古與巴士海峽，台灣對於大陸的軍事活動都是密切掌握，因為很近，加上必須經過這兩個地區，台灣是可以具體掌握大陸的活動。

楊念祖強調，中共是要展現能出第一島鏈，加上長時間活動，可以跨越第一島鏈，但是最近除了宮古島以及巴士海峽活動，也強化台灣海峽西邊活動，就是「海峽中線」以西，或是貼近中線、跨越中線，「這對我們有直接威脅，因為大陸軍機靠近台灣就是針對性，否則不會這麼貼近，又做了好幾次，強化對台灣威脅的意圖。」

▼前國防部長楊念祖。（圖／中評社）

▲▼陸軍機一來「國軍就要起飛」　前國防部長楊念祖：增加台灣防禦壓力。（圖／翻攝中評社）

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