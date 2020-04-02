陳時中深夜「269字致社工夥伴」　萬人暖謝認證：哥哥無誤

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

新冠疫情持續延燒，台灣因超前部屬防疫，成功在全球打下知名度。在這次防疫中，指揮官陳時中成為全民偶像，衛生福利部臉書2日深夜發文貼出「阿中部長致社工夥伴」信，馬上吸引眾人按讚分享，紛紛留言「這是哥哥吧」，大玩愚人節雙胞胎哏。

請繼續往下閱讀...

▲阿中部長深夜給社工夥伴打氣。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

衛生福利部臉書深夜貼文「致社工夥伴」，全文如下：

這次的疫情來得又快、又猛。每個人，無論是一般民眾、醫療人員，或我們自己，都在生理、心理、以及情緒面臨及承擔著不同的焦慮與壓力。

社工除了每天既有的繁重業務外，還參與醫療照護團隊，提供就醫病人及家屬社會需求照護和溝通等相關服務；在社區中關心及照顧民眾的身、心健康，整備人力和防疫物資；到宅或視訊訪視、宣導正確的防疫觀念、專線值班、依據感染管控政策調整專業服務等各項防疫工作。在此向勇敢且辛苦的各位表達最深的敬意！

感謝親愛的社工夥伴在這段防疫期間的辛苦與付出，讓我們彼此關懷與照護，在這段艱辛的過程中相互陪伴。衛生福利部與您一起走過這次的挑戰！

儘管這篇文章是在深夜發出，但仍有許多粉絲前往按讚、分享。其中由於陳時中在1日愚人節回應「雙胞胎哏」時自嘲「有看到那些圖，那今天愚人節嘛，我大部分都很平和，但有時候脾氣不好，如果脾氣不好那是我弟弟，我替他抱歉。」網友也紛紛留言說「這是哥哥吧」、「時中哥哥」。