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藝文紓困2.0／電影院票賣不出去　鄭麗君盼映演業貸款納入受衝擊產業

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▲行政院長蘇貞昌備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌2日清明連假不休息，將召集各部會加開臨時會議，擬拍板通過「紓困2.0」！（圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，文化部第一波投入15億協助藝文產業紓困，今（1）日表示已向行政院提出需求，預估4月中提出第二波「藝文紓困2.0」會再提升；而行政院長蘇貞昌2日清明連假不休息，將召集各部會加開臨時會議，擬拍板通過紓困2.0，總紓困振興方案金額將達到1兆5百億元，可預計「藝文紓困2.0」加碼有望！

藝文產業受到疫情衝擊，許多表演團體節目延期或取消，各大小場館、企業、獨立書店、個人工作室等也面臨嚴峻挑戰，另外如電影院業績下跌至少8到9成。

請繼續往下閱讀...

文化部第一波投入預算15億「藝文紓困補助」，不過文化部長鄭麗君坦承「一開始就覺得不夠」，這段期間也持續向行政院提出請求、討論中，預計4月中規劃成熟後提出「藝文紓困2.0」方案，也預估「預算會再比第一波紓困再提升」。

另外，文化部長鄭麗君也強調，目前中小企業貸款因為有上限，希望行政院能夠開辦大型事業專案的貸款，像是映演業貸款需求就會比較高，期望能夠納入相關藝文產業，文化部同步進行相關利息補貼，像觀光、交通旅館有重大衝擊的企業紓困方案，文化部也希望受疫情衝擊重大的艱困藝文產業，像映演業、表演藝術等等，也能夠有專案的紓困方案。

面對疫情嚴峻持續衝擊產業，總統蔡英文1日表示，紓困兩階段的規模將達到1兆5百億元，同時要求相關部會要力求「加快加強加碼」。而2日適逢清明連假，原每星期四的例行行政院會暫停一次，行政院為此也特別加開臨時院會，將由蘇貞昌親自主持，討論紓困2.0相關內容。

行政院發言人Kolas Yotaka 受訪時透露，臨時院會除了將提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的修正案，也會說明擴大紓困振興的預算與內容，希望在院會通過。換句話說「藝文紓困2.0」加碼有望，待行政院拍板通過特別條例後，文化部也預計4月中規劃成熟後對外宣布相關方案。

▲▼立法院教育委員會 文化部長鄭麗君。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化部長鄭麗君。（圖／記者屠惠剛攝）

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