紐約淪死神棲息地　醫院拉出「病逝遺體沿街擺」等上冷凍車…一路拖去殯儀館

▲紐約的醫院拉出一具又一具病逝者遺體。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在美國疫情相當嚴重，其中紐約州的疫情確診、死亡人數攀升速度驚人，自30日短短24小時內，就再通報250多人病逝。對此，紐約議員波雷立（Joe Borelli）日前轉傳一段布魯克林一間醫院外，為了運送病逝者的遺體，調來大台冷凍貨櫃車，將沿街擺放的大體一一運上車，場景令人震撼。

根據英國《太陽報》報導，美國疫情截至31日上午，確診人數達到163807人、死亡病例3008人，光是紐約就有914死，日日攀升速度驚人，美國總統川普29日曾在記者會上警告，表示模型預測將在未來兩周達到死亡高峰，且之前曾宣布的「社交距離防疫建議」（social distancing）將繼續延長至4月底。

據悉，川普原定計畫將在復活節（4月12日）前重新復甦開放，但眼看疫情升溫，且都在崩潰邊緣，於是改時間至6月1日。而美國最嚴重的地區紐約州，日前更是被曝光一段「沿街擺屍」的影片，在布魯克林一間醫院外，疑似因為病逝者過多，院方調來大型冷凍貨櫃車，一一將大體運上車後送往指定處集中。

此外，也有一段疑似為醫療人員曝光的影片，在近距離拍到貨櫃車內遺體「排隊」等上車，準備運到殯儀館，甚至哽咽說道「這都是真的，請大家一定要非常嚴肅看待這個疾病。」

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在此次疫情處理得到市民多數認同，不管是民主黨或是共和黨，對於他的處理也都認為相當得體。古莫日前也公開對外求救，希望全美的醫護人員都可以支援重疫區，避免讓疫情持續嚴重下去。