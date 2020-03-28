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惡劣哥美國旅遊返家不隔離　爽玩百人慶生趴…讓11人連帶感染「等吃15年牢飯」

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▲托萊斯自美國返阿根廷後並未隔離，反而參加百人慶生會。（圖／翻攝自當事人IG）

▲托萊斯自美國返阿根廷後並未隔離，反而參加百人慶生會。（圖／翻攝自當事人IG）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在北美、中南美洲釀成嚴重疫情，儘管各國紛紛祭出嚴厲的政策，但政策下仍有違規者，造成社會恐慌。日前一名24歲男子自美國返回阿根廷後，未按照規定進行居家隔離，竟去參加一場百人的生日派對，5日後發病導致至少11人被傳染。相關單位介入調查，認定男子若是蓄意參加派對傳播，恐怕將面臨15年有期徒刑。

根據英國《太陽報》報導，托萊斯（Eric Torales）在本月13日結束了美國之行，回到阿根廷布宜諾斯艾利斯後，接到需要接受隔離的通知，但托萊斯並未理會反而在14日參加了一場家庭慶生派對。該派對至少超過100人參加，活動期間托萊斯絲毫不顧自己剛自美國返回，一如往常的與人交際。

直到19日托萊斯開始出現呼吸道問題，到醫院篩檢後確定為新冠肺炎陽性，立即接受隔離治療。衛生單位在了解托萊斯自美國返國後行程，發現他曾參加百人聚會，立刻針對接觸、且可能感染的11人進行調查與隔離。

衛生官員表示，至少還有20人需要進行觀察，目前正在調查托萊斯是否「刻意」前往派對散播病毒，令人難過的是，其中一名可能受感染對象還是15歲的壽星女孩。目前托萊斯被要求交出護照，在出院後除了需前往醫院之外，不得外出。此外，若確定托萊斯為刻意散播傳染病，恐怕將面臨15年有期徒刑。

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